В Чехии предрекли революцию в ЕС на фоне топливного кризиса

В Евросоюзе может разразиться революция из-за быстрых темпов роста инфляции и резкого скачка цен на топливо и энергию, заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек. Кроме того, по его словам, такой сценарий ставит под угрозу политическую систему страны.

По мнению министра, если страны Евросоюза не найдут решение кризиса, у власти "ни одного не останется".

"Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — заявил политик iDNES.cz. — Если не будет найдено решение (кризиса — Прим. ред.) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой".

Блажек подчеркнул, что революция может назреть уже в ближайшее время и Евросоюзу необходимо действовать быстро и слаженно.