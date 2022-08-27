В Евросоюзе может разразиться революция из-за быстрых темпов роста инфляции и резкого скачка цен на топливо и энергию, заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек. Кроме того, по его словам, такой сценарий ставит под угрозу политическую систему страны.
По мнению министра, если страны Евросоюза не найдут решение кризиса, у власти "ни одного не останется".
"Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — заявил политик iDNES.cz. — Если не будет найдено решение (кризиса — Прим. ред.) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой".
Блажек подчеркнул, что революция может назреть уже в ближайшее время и Евросоюзу необходимо действовать быстро и слаженно.
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