Санкции против России не дали ожидаемого Западом и Евросоюзом эффекта, заявили британские аналитики. По их мнению, рестрикции работают не так хорошо, "как хотелось".
Аналитики подчеркнули, что неожиданно для инициаторов ограничений, у санкций оказались серьёзные недостатки.
"К сожалению, санкционная война на данный момент идёт не так хорошо, как ожидалось", — заявили авторы британского издания The Economist. — Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них — временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы".
Как подчеркнули авторы материала, Россия успешно находит новых партнёров, в частности, Китай, для поставок некоторых видов товаров. В свою очередь Западу и ЕС требуется немало времени, чтобы ограничить доступ к своим технологиям.
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