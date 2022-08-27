The Economist: санкционная война против России идёт не так, как ожидал ЕС

Санкции против России не дали ожидаемого Западом и Евросоюзом эффекта, заявили британские аналитики. По их мнению, рестрикции работают не так хорошо, "как хотелось".

Аналитики подчеркнули, что неожиданно для инициаторов ограничений, у санкций оказались серьёзные недостатки.

"К сожалению, санкционная война на данный момент идёт не так хорошо, как ожидалось", — заявили авторы британского издания The Economist. — Оказывается, что у санкционного оружия есть недостатки. Один из них — временная задержка. Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы".

Как подчеркнули авторы материала, Россия успешно находит новых партнёров, в частности, Китай, для поставок некоторых видов товаров. В свою очередь Западу и ЕС требуется немало времени, чтобы ограничить доступ к своим технологиям.