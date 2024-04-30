Революционное изменение в автоиндустрии США: теперь каждая машина будет тормозить сама

В США введены новые требования к аварийному торможению для повышения безопасности

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о новом правиле, которое требует, чтобы все новые легковые автомобили в США оснащались системой автоматического экстренного торможения (AEB).

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это решение призвано предотвратить дорожно-транспортные происшествия, снизить количество смертей на дорогах, которое ежегодно составляет около 40,000 случаев, и уменьшить количество травм. Согласно заявлениям министра транспорта Пита Буттиджича, новые технологии помогут справиться с кризисом смертности на дорогах.

Нововведение включает предупреждение о столкновении, систему экстренного торможения и обнаружение пешеходов, и должно вступить в силу через более чем пять лет, чтобы дать автопроизводителям время на доработку систем.

Регулирование также повлияет на увеличение стоимости автомобилей, но, по оценкам NHTSA, приведет к экономии миллиардов долларов за счет предотвращения ущерба от аварий. При этом критики указывают, что новые стандарты не включают требования по обнаружению велосипедистов или пользователей самокатов, а также замечают, что регулирование могло быть введено раньше.