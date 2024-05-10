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Уехавший из РФ блогер Даня Милохин попросил финансовой помощи у поклонников: у меня нет рублей

Блогер Даня Милохин попросил поклонников слушать его песни ради гонораров

0:42
Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин объяснил, как фанаты могут поправить его финансовое положение.

Блогер Даня Милохин попросил поклонников слушать его песни ради гонораров
Фото: https://vk.com/danya_milokhinreal by ВК-аккаунт Дани Милохина is licensed under public doman

22-летний Даня Милохин отправился в Таиланд из ОАЭ, где он проживал.

Звезда Интернета объяснил, что его авторские отчисления почти прекратились.

"У меня сейчас вообще нет рублей, только иностранные деньги, понимаете? А мне нужны рубли, их нет", — пожаловался Даня.

Он призвал своих поклонников зайти ВК и на Apple Music и послушать его музыку.

"Тогда мне кинут роялти хорошие", — объяснил Милохин.

Ранее Даня Милохин высказался об отправленной ему повестке в российскую армию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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