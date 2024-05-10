Уехавший из РФ блогер Даня Милохин попросил финансовой помощи у поклонников: у меня нет рублей

Блогер Даня Милохин объяснил, как фанаты могут поправить его финансовое положение.
22-летний Даня Милохин отправился в Таиланд из ОАЭ, где он проживал.
Звезда Интернета объяснил, что его авторские отчисления почти прекратились.
"У меня сейчас вообще нет рублей, только иностранные деньги, понимаете? А мне нужны рубли, их нет", — пожаловался Даня.
Он призвал своих поклонников зайти ВК и на Apple Music и послушать его музыку.
"Тогда мне кинут роялти хорошие", — объяснил Милохин.
Ранее Даня Милохин высказался об отправленной ему повестке в российскую армию.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.