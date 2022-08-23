МИД ДНР: власти Чехии создали в своей стране центры для подготовки террористов

При содействии властей на территории Чехии были организованы центры подготовки террористов и диверсантов, в обязанности которых входит ведение деятельности против мирных граждан, проживающих в Донбассе. Об этом проинформировал первый заместитель главы министерства иностранных дел ДНР Сергей Переседа.

Представитель МИД ДНР подчеркнул недопустимость происходящего, когда при полном содействии руководства государств ЕС на их территории готовят диверсантов и наёмников из других стран.

"Отдельно нужно отметить недопустимость той позиции, которую заняли власти Чешской Республики. По факту, они создали у себя центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса. И все это под кураторством западных инструкторов. Происходит вопиющее: на территории военных баз стран Европейского союза обучают наёмников и диверсантов из третьих государств", — сказал Переседа во время пресс-конференции 23 августа.