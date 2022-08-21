В рамках антироссийских санкций парламент Чехии поддержал инициативу запретить россиянам выдавать визы в страны Евросоюза. По мнению законодателей, такая мера может "сильно ударить" по Москве.
Однако, несмотря на это, в парламенте предложили оставить за россиянами право на помощь международных институтах.
"Предоставление шенгенских виз россиянам должно прекратиться. Право обращаться к странам ЕС за поддержкой и международной защитой должно быть сохранено для граждан РФ, которые в них нуждаются", — цитирует заявление парламентариев Чешское радио.
Как подчеркнули чешские политики, необходимо ввести полный запрет на въезд в страны ЕС для россиян. По их мнению, такую меру необходимо включить в пакет санкций против России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Впервые за два месяца сирены воздушной тревоги звучат во всех без исключения украинских регионах.