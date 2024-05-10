Старт сезона восхождений на Эльбрус: групповые туры и строительство новых объектов

На Эльбрусе стартовал сезон альпинистских восхождений

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

В мае стартовали традиционные восхождения на Эльбрус, как сообщили в пресс-центре интегрированного института развития Северо-Кавказского федерального округа "Кавказ.РФ".

Фото: commons.wikimedia.org by HoroshilovAleksandr is licensed under CC BY-SA 4.0

Туристам предлагаются групповые туры на вершину Эльбруса, самую высокую гору Европы, достигающую 5642 метра. Сезон восхождений продолжится вплоть до октября. Продолжительность стандартных туров составляет не менее одной недели, поскольку успешное завоевание вершины требует постепенной акклиматизации на различных высотах.

Кроме того, на Эльбрусе остаются открытыми горнолыжные трассы, а вскоре на курорте откроется сезон экологических троп. В летний период в горной местности планируется начать строительство спортивного комплекса и кафе. Рядом с посёлком Азау также начнётся возведение спортивно-оздоровительного комплекса и новых гостевых домов.