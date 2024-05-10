В мае стартовали традиционные восхождения на Эльбрус, как сообщили в пресс-центре интегрированного института развития Северо-Кавказского федерального округа "Кавказ.РФ".
Туристам предлагаются групповые туры на вершину Эльбруса, самую высокую гору Европы, достигающую 5642 метра. Сезон восхождений продолжится вплоть до октября. Продолжительность стандартных туров составляет не менее одной недели, поскольку успешное завоевание вершины требует постепенной акклиматизации на различных высотах.
Кроме того, на Эльбрусе остаются открытыми горнолыжные трассы, а вскоре на курорте откроется сезон экологических троп. В летний период в горной местности планируется начать строительство спортивного комплекса и кафе. Рядом с посёлком Азау также начнётся возведение спортивно-оздоровительного комплекса и новых гостевых домов.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.