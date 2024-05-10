Мозговой чип Neuralink дал первый сбой: компания отчиталась о проблемах

Компания Neuralink сообщила о первых проблемах своего мозгового чипа

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Neuralink столкнулась с проблемами в мозговом импланте Link, который был впервые установлен 29-летнему Ноланду Арбо.

Фото: Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0

Имплант, предназначенный для помощи людям с параличом в управлении компьютером мысленными командами, столкнулся с отсоединением некоторых электродных нитей, что снизило его функциональность. В ответ компания улучшила алгоритмы и интерфейс, а также методы интерпретации мозговых сигналов, сообщает SecurityLab.

Несмотря на эти проблемы, Арбо активно использует систему, и она значительно улучшила его взаимодействие с окружающим миром.

Для коммерческого использования технологии требуется долгий процесс одобрения и испытаний на безопасность и эффективность.