Мозговой чип Neuralink дал первый сбой: компания отчиталась о проблемах

Компания Neuralink столкнулась с проблемами в мозговом импланте Link, который был впервые установлен 29-летнему Ноланду Арбо.
Имплант, предназначенный для помощи людям с параличом в управлении компьютером мысленными командами, столкнулся с отсоединением некоторых электродных нитей, что снизило его функциональность. В ответ компания улучшила алгоритмы и интерфейс, а также методы интерпретации мозговых сигналов, сообщает SecurityLab.
Несмотря на эти проблемы, Арбо активно использует систему, и она значительно улучшила его взаимодействие с окружающим миром.
Для коммерческого использования технологии требуется долгий процесс одобрения и испытаний на безопасность и эффективность.
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