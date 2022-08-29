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Политолог Иванов: население США готовится к гражданской войне

Мир

Большинство граждан США уверены, что в стране скоро разразится новая гражданская война. Белый дом отказывается это осознавать, чем только приближает кризис.

Политолог Иванов: население США готовится к гражданской войне

Проведённые в Соединённых Штатах соцопросы подтверждают раскол в американском обществе и ухудшение жизни граждан. За океаном явно назревает гражданская война, отметил политолог Андрей Иванов.

Американская нация удивительно единодушна в оценке текущего состояния гражданского общества. Подавляющее число жителей осознаёт, что США уже нельзя назвать демократическим государством, и абсолютно все американцы видят надвигающийся экономический кризис.

"Все нищают буквально с каждым днем: доходы не меняются, а цены растут", — пояснил эксперт изданию ФАН.

Своей непродуманной политикой Вашингтон только усложняет ситуацию, считает Иванов. Вместо необходимых решений принимаются совершенно противоположные шаги. Чего стоят последние выборы президента, когда половина граждан США, поддерживающая республиканцев, посчитала себя обманутой, резюмировал политолог.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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