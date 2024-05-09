Оперная певица Анна Нетребко посетила русскую церковь в Германии в светлые пасхальные дни

Звезда мировой оперы Анна Нетребко показала величественный православный храм в Германии.

Оперная дива Анна Нетребко разместила в "Инстаграме"* фото на фоне русского храма.

"Доброе утро из немецкого города Висбаден. Я хочу поздравить всех православных верующих со светлым праздником Пасхи. Мы пришли в эту замечательную русскую церковь поставить свечки. Всем здоровья, счастья. Христос Воскресе!" — сказала артистка на видео.