Оперная певица Анна Нетребко посетила русскую церковь в Германии в светлые пасхальные дни

Звезда мировой оперы Анна Нетребко показала величественный православный храм в Германии.
Оперная дива Анна Нетребко разместила в "Инстаграме"* фото на фоне русского храма.
"Доброе утро из немецкого города Висбаден. Я хочу поздравить всех православных верующих со светлым праздником Пасхи. Мы пришли в эту замечательную русскую церковь поставить свечки. Всем здоровья, счастья. Христос Воскресе!" — сказала артистка на видео.
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