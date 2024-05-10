Методы распознавания богатства туристов: зубы, одежда и украшения в восприятии турков

Как в Турции отличают богатых туристов от бедных

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Русские туристы стали постоянными гостями на турецких курортах. Отели адаптировались к потребностям российских отдыхающих, включая в меню традиционные блюда и привлекая русскоговорящий персонал.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under CC BY-SA 4.0

Таксисты и продавцы на рынках также научились распознавать потенциальную платежеспособность российских клиентов по ряду характеристик:

Зубы: идеально прямые и белоснежные зубы — редкость среди россиян, которые часто не могут похвастаться такими от природы. Однако современная стоматология позволяет исправить это, хотя и за значительную сумму. Наличие таких зубов у туриста часто свидетельствует о его достатке.

идеально прямые и белоснежные зубы — редкость среди россиян, которые часто не могут похвастаться такими от природы. Однако современная стоматология позволяет исправить это, хотя и за значительную сумму. Наличие таких зубов у туриста часто свидетельствует о его достатке. Одежда: более обеспеченные россияне предпочитают простую, но качественную одежду — джинсы, рубашки или поло. Такие вещи не яркие, но аккуратные и часто брендовые.

более обеспеченные россияне предпочитают простую, но качественную одежду — джинсы, рубашки или поло. Такие вещи не яркие, но аккуратные и часто брендовые. Украшения: состоятельные россияне часто носят золотые украшения с камнями — браслеты, цепочки, кольца.

состоятельные россияне часто носят золотые украшения с камнями — браслеты, цепочки, кольца. Алкоголь: согласно мнению турок, богатые россияне реже употребляют спиртное, предпочитая демонстрировать умеренность в этом вопросе.