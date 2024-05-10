Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фиксация АКП поможет снизить расход топлива автомобиля на 100 литров в год
Подкормка клубники - аспект заботы ягоды
США применили санкции к 37 китайским компаниям
Фильм "Человек идёт за солнцем" чуть не запретили из-за кукурузы
6 упражнений для домашних тренировок на нижнюю часть тела
Центробанк вводит новые правила для долевого страхования жизни с 2025 года
Компания Neuralink сообщила о первых проблемах своего мозгового чипа
Блогер Даня Милохин попросил поклонников слушать его песни ради гонораров
Какао с финиками: сладкие сухофрукты позволяют приготовить напиток без сахара
Методы распознавания богатства туристов: зубы, одежда и украшения в восприятии турков

Как в Турции отличают богатых туристов от бедных

1:12
Туризм

Русские туристы стали постоянными гостями на турецких курортах. Отели адаптировались к потребностям российских отдыхающих, включая в меню традиционные блюда и привлекая русскоговорящий персонал.

Как в Турции отличают богатых туристов от бедных
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under CC BY-SA 4.0

Таксисты и продавцы на рынках также научились распознавать потенциальную платежеспособность российских клиентов по ряду характеристик:

  • Зубы: идеально прямые и белоснежные зубы — редкость среди россиян, которые часто не могут похвастаться такими от природы. Однако современная стоматология позволяет исправить это, хотя и за значительную сумму. Наличие таких зубов у туриста часто свидетельствует о его достатке.
  • Одежда: более обеспеченные россияне предпочитают простую, но качественную одежду — джинсы, рубашки или поло. Такие вещи не яркие, но аккуратные и часто брендовые.
  • Украшения: состоятельные россияне часто носят золотые украшения с камнями — браслеты, цепочки, кольца.
  • Алкоголь: согласно мнению турок, богатые россияне реже употребляют спиртное, предпочитая демонстрировать умеренность в этом вопросе.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Запомните это: растения, которые не любят золу
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Последние материалы
Центробанк вводит новые правила для долевого страхования жизни с 2025 года
Компания Neuralink сообщила о первых проблемах своего мозгового чипа
Как в Турции отличают богатых туристов от бедных
Блогер Даня Милохин попросил поклонников слушать его песни ради гонораров
Какао с финиками: сладкие сухофрукты позволяют приготовить напиток без сахара
Опилки - эффективный способ ухода за растениями
Улучшите состояние волос: три маски с касторовым маслом
Фитнес-тренер рассказала, с чего начать заниматься скандинавской ходьбой
На Эльбрусе стартовал сезон альпинистских восхождений
Анна Нетребко пришла в русскую церковь в Германии в честь Пасхи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников