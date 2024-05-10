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Центробанк России предлагает установить минимальные требования к информации по договорам долевого страхования жизни

Центробанк вводит новые правила для долевого страхования жизни с 2025 года

1:38
Страхование

Центральный банк предложил утвердить базовые нормы, касающиеся объема и содержания сведений по договорам долевого страхования жизни, которые страховые компании обязаны предоставлять своим клиентам, как сообщают в Парламентской газете.

Центробанк вводит новые правила для долевого страхования жизни с 2025 года
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Введены форма и методика предоставления необходимой информации, а также определены критерии и процедуры для такого вида страхования.

Соответствующее распоряжение Центробанка опубликовано 8 мая на портале проектов нормативных правовых актов. В документе обсуждаются условия договоров, при которых часть взноса направляется на покупку инвестиционных паев открытых паевых фондов.

Страховщики должны информировать потенциальных клиентов о страховых рисках, основаниях для отказа в выплате и о том, что считается страховым случаем, а что нет.

Кроме того, необходимо предоставить информацию о процедуре расчета страховой выплаты, её возможном размере по различным рискам, сроках выплаты и перечне документов, требуемых для ее получения.

В распоряжении также указано, что клиенты должны быть осведомлены о возможности получения страховой выплаты в размере, меньшем чем сумма уплаченных взносов.

Помимо прочего, страховые компании обязаны уведомлять клиентов о том, что они не могут распоряжаться инвестиционными паями без согласования со страховщиком, за исключением особых случаев.

Соответствующее указание должно вступить в силу с 1 января 2025 года.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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