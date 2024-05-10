Центробанк России предлагает установить минимальные требования к информации по договорам долевого страхования жизни

Центральный банк предложил утвердить базовые нормы, касающиеся объема и содержания сведений по договорам долевого страхования жизни, которые страховые компании обязаны предоставлять своим клиентам, как сообщают в Парламентской газете.
Введены форма и методика предоставления необходимой информации, а также определены критерии и процедуры для такого вида страхования.
Соответствующее распоряжение Центробанка опубликовано 8 мая на портале проектов нормативных правовых актов. В документе обсуждаются условия договоров, при которых часть взноса направляется на покупку инвестиционных паев открытых паевых фондов.
Страховщики должны информировать потенциальных клиентов о страховых рисках, основаниях для отказа в выплате и о том, что считается страховым случаем, а что нет.
Кроме того, необходимо предоставить информацию о процедуре расчета страховой выплаты, её возможном размере по различным рискам, сроках выплаты и перечне документов, требуемых для ее получения.
В распоряжении также указано, что клиенты должны быть осведомлены о возможности получения страховой выплаты в размере, меньшем чем сумма уплаченных взносов.
Помимо прочего, страховые компании обязаны уведомлять клиентов о том, что они не могут распоряжаться инвестиционными паями без согласования со страховщиком, за исключением особых случаев.
Соответствующее указание должно вступить в силу с 1 января 2025 года.
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