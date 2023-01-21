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Кандидату в президенты Чехии Бабишу прислали письмо с боевым патроном и угрозами

Мир

Кандидат в президенты Чехии получил письмо с боевым патроном и угрозами. Экс-премьер республики Андрей Бабиш рассказал местным журналистам, что накануне ему домой по почте пришел конверт адресованный на имя жены. В нем оказался боевой патрон и письмо. Его содержание Бабиш не раскрыл, отметил только, что в тексте содержались угрозы.

После инцидента кандидат в президенты Чехии незамедлительно обратился в полицию.

По итогам первого тура выборов, который проходил в Чехии 13 и 14 января, первое место в борьбе за президентский пост занимает бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел с 35,4% голосов. С минимальным отрывом (34,99%) за ним следует экс-премьер республики Андрей Бабиш.

Второй тур выборов пройдёт в Чехии 27-28 января.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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