Кандидату в президенты Чехии Бабишу прислали письмо с боевым патроном и угрозами

Кандидат в президенты Чехии получил письмо с боевым патроном и угрозами. Экс-премьер республики Андрей Бабиш рассказал местным журналистам, что накануне ему домой по почте пришел конверт адресованный на имя жены. В нем оказался боевой патрон и письмо. Его содержание Бабиш не раскрыл, отметил только, что в тексте содержались угрозы.

После инцидента кандидат в президенты Чехии незамедлительно обратился в полицию.

По итогам первого тура выборов, который проходил в Чехии 13 и 14 января, первое место в борьбе за президентский пост занимает бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел с 35,4% голосов. С минимальным отрывом (34,99%) за ним следует экс-премьер республики Андрей Бабиш.

Второй тур выборов пройдёт в Чехии 27-28 января.