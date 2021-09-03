"На точке замерзания": глава МИД Чехии рассказал об отношениях с Россией

Отношения России и Чехии находятся "га грани", на так называемой "точке замерзания", но не иметь отношений с Москвой невозможно, заявил в интервью газете Mlada fronta DNES глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Свои слова он объяснил тем, что, несмотря на то, что Москву постоянно обвиняют политики всех уровней Европейских стран и Соединённые Штаты, отношения остаются на прежнем уровне.

В качестве примера он привёл встречу лидеров России Владимира Путина и США Джо Байдена и визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.

"Ни одна из стран не прерывают своих контактов с Россией", — подчеркнул Кулганек.

Говоря о "точке замерзания" глава чешского МИДа пояснил, что к этому подтолкнул инцидент со взрывами в деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года. Тогда на военных складах взорвалось более 60 тонн боеприпасов, в результате чего погибло два человека.

Расследованием этой трагедии занимались почти семь лет. Весной этого года чешские власти обвинили Москву в причастности к взрывам и выслали российских дипломатов из страны.

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