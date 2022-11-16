От киберфронта — к кибертеррору: куда приводят "Мрии"

Украинская IT-армия используется не только как кибервойска, нацеленные на противодействие России, но и как инструмент внутреннего террора.

Вместе с началом российской специальной военной операции на Украине боевые действия активизировались и в киберпространстве. В частности, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил о создании специального коммуникационного проекта MRIYA. В анонсе сообщалось, что основными действующими лицами в проекте станут волонтёры, набранные из "неравнодушных граждан".

Со временем проект расширился. Сейчас на официальном сайте проекта MRIYA представлены презентации тематических направлений работы проекта, а его основной коммуникационной площадкой стал мессенджер Telegram, в котором создан канал StopRussiaChannel, а также несколько чат-ботов и автоматизированных сервисов.

Армия в смартфоне

Организаторы проекта привлекают аудиторию простотой участия. Не обязательно быть крутым хакером и вообще иметь навыки программирования, чтобы вступить в это "кибервойско".

"Даже если у вас есть смартфон, вы можете помогать украинской армии", — утверждают организаторы.

В основном Telegram-канале проекта ежедневно публикуются задания, "касающиеся разных секторов экономики и жизнедеятельности общества — услуг, досуга, банковской системы России, и т. д.", говорится в описании. К каждому такому заданию прилагается инструкция и ссылка на софт, необходимый для его выполнения. Задания также делятся на простые и сложные. Кроме того, вести кибервойну против России помогают чат-боты и автоматизированные сервисы.

Например, в бот "Народный мститель" можно прислать информацию, включая фотографии, о местах дислокации и передвижений российских вооружённых сил. Бот StopRussia MRIYA собирает информацию об "антиукраинских ресурсах", чтобы затем добиться их блокировки на информационных платформах. Для этого организаторы рассылают участникам чата формы жалоб, которые те должны отправлять администраторам сетевых ресурсов.

Креативно подошёл к решению аналогичных задач украинский стартап Qlixer, создавший на основе своего продукта автоматизированный сервис для сбора информации MRIYA Automatic. В его "бонусную" часть входит бесплатная игра "Котячий драйв", особенностью которой стала возможность делать пожертвования на нужды ВСУ.

Оригинал и копия

Telegram-канал StopRussiaChannel создан по аналогии с другим проектом украинской полиции stopdrugs, имеющим своей целью пресекать распространение наркотиков. Проект stopdrugs действует с 2021 года, и в нём так же создан чат-бот, через который можно буквально в пару кликов сообщать соответствующую информацию украинским правоохранительным органам.

Однако, судя по количеству подписчиков канала StopRussiaChannel, проект не получил широкой популярности у "неравнодушных" украинцев. Во-первых, количество подписчиков канала никогда не равняется количеству пользователей связанных с ним чат-ботов. Во-вторых, этой осенью был зафиксирован резкий спад количества и активности пользователей канала.

От кибервойны — к кибертеррору

Есть у киберпроекта MRIYA и другая сторона, о которой простым волонтёрам знать не полагается. Хотя давно уже не является секретом, что Национальная полиция Украины действует в тесной связке с американскими правоохранительными органами. Официально — для совместной борьбы с киберпреступностью на Украине. При этом о задержании членов хакерских преступных группировок на территории Украины не известно ровным счётом ничего.

Это даёт основания предполагать, что украинские кибермошенники, уличённые в преступных действиях, продолжают вести свою деятельность с молчаливого согласия и при негласном активном содействии американских силовых и разведывательных структур. Только направлена она теперь конкретно против российских финансовых, государственных и других значимых структур, а также против юридических и физических лиц. Все россияне помнят звонки из "службы безопасности вашего банка".

Кроме того, подобные сервисы активно используются для расправ над конкурентами по бизнесу или даже неугодными соседями. Достаточно обвинить таких людей в "коллаборационизме" или "пророссийскости". Уже известны неоднократные случаи, когда активы конфисковывались, счета замораживались, а деятельность бизнесмена приостанавливалась на неопределённый срок, лишь исходя из подобных обвинений. Так же легко и ненавистных соседей подвести под "фильтрацию" — всего пара кликов.

Нельзя обойти вниманием и ещё один аспект деятельности проекта MRIYA, заявленный как "информационная борьба". Его основная задача — поддержание тотального информационного занавеса на территории Украины путём блокировки любых ресурсов, транслирующих точку зрения, отличную от украинской. Сюда же относится и наполнение комментариев, в том числе в российских информационных ресурсах, определённого рода контентом. Такие задачи ставятся перед исполнителями довольно часто. Однако легко можно увидеть однотипность таких комментариев.