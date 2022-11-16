Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Прилёт ракет в Польшу: "А уж не сами ли поляки?"

Мир

В Польше во вторник в 12 километрах от границы с Украиной зафиксирован прилёт двух ракет — снаряды упали в деревне Пржеводув. Погибли, как сообщается, два человека.

Прилёт ракет в Польшу: "А уж не сами ли поляки?"

Откуда "залетели" боеприпасы, на момент написания этой статьи установить ни польские власти, ни спецслужбы, ни военные не смогли. Ну или не пожелали делиться информацией с общественностью, раздумывая, как можно будет это происшествие использовать. В пользу этой версии говорит, в частности, то, что "по горячим следам" прозвучали противоречивые заявления:

  • МИД Польши:

"Ракеты были российского производства";

  • президента Анджея Дуды:

"У нас нет точных данных о том, чьи боеприпасы упали на территорию страны".

На Украине перемога

Вполне ожидаемо и предсказуемо Офис президента Украины начал разгонять волну скандала.

Владимир Зеленский лично заявил, что российские ракеты упали на Польшу, подчеркнув, что "это является значительной эскалацией конфликта" (какого — не уточнил, потому что Польша вроде как официально за Незалежную не воюет).

Запад начинает готовить скандал

Некоторые западные СМИ и политики уже выступили с заявлениями о том, что, дескать, Россия несет ответственность за инцидент. Естественно, без доказательств. Highly likely.

Конкретнее других высказался вице-премьер Латвии. Артис Пабрикс заявил, что ситуация "неприемлема" и может привести к тому, что НАТО будет поставлять больше зенитного оружия Польше и Украине.

К слову, последнее "обещание" довольно странное, учитывая, что "прилёт" по польской территории случился именно возле границы с Незалежной (уж не от Киева ли "братский привет"?). Но это же такая мелочь, когда надо громко крикнуть что-то из серии "держи вора" … В общем, латвийского чиновника поддержали главы стран Прибалтики:

"Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен!" — написал в Twitter* президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн "обсуждает со своими союзниками, как реагировать на произошедшее коллективно и решительно".

НАТО и ЕС пока не решили, что делать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока лишь выразил соболезнования президенту Анджею Дуде в связи со смертью двух польских граждан:

"НАТО следит за ситуацией, и союзники проводят тесные консультации. Важные факты устанавливаются", — написал он в Twitter*.

Глава ЕК Урсула фон дер Лейен тоже высказалась о "поддержке и солидарности с польскими и украинскими друзьями".

Опять с "украинскими"?…

Обломки зенитной ракеты,
Обломки зенитной ракеты, "прилетевшей" в Польшу

Голос разума

Охладить горячие головы западных политиков попытался экс-глава Генштаба Великобритании:

"Мы должны быть очень и очень осторожны и установить факты, прежде чем реагировать на события в Польше", — предостерёг лорд Ричард Даннатт.

По его словам, "абсолютным приоритетом” является выяснение того, "что на самом деле произошло” на польско-украинской границе во вторник вечером:

"Если вы принимаете решения на основе слабой информации, то вы принимаете плохие решения, — заявил Даннат, отметив, что "инцидент" мог быть как "следствием ошибки, допущенной русскими", так и "тестом, проверяющим реакцию НАТО". — Нападение на члена НАТО является нарушением статьи пять, то есть нападением на все государства-члены. Но мы должны быть уверены, что не вступим в более широкий конфликт из-за плохого расчёта или ошибки".

Аналогичную позицию озвучивают президент и премьер Польши. Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий призвали "всех поляков сохранять спокойствие":

"Давайте будем внимательны. Не дадим собой манипулировать".

Что дальше?

Учитывая то, что активно версию о "нападении русских на Польшу" — по крайней мере пока — западные политики не стремятся раскручивать (но и совсем от неё не отказываются), применять "пятую статью" НАТО не планируют. То есть войну нам объявлять не будут. Но в то же время эти ракеты — вряд ли мы узнаем, как и откуда они упали на польскую деревушку — используют по максимуму:

  • будут, вероятно, новые санкции, увеличение гонки вооружения, увеличение вливаний в оборонку Польши;
  • Украина тоже получит профит — ей под шумок дадут больше оружия и денег на войну;
  • в странах ЕС станут раскручивать тезис, что Россия — террорист, чтобы отвлечь европейцев от кризиса в собственных странах.

В общем, сплошной профит организаторам "инцидента".

Версия из Telegram

Интересную мысль для размышления подкинул украинский канал "Легитимный":

"А уж не сами ли поляки привезли остатки ракет с Украины, шума и картинки ради бросив их возле взорванного трактора?

Могли. Особенно, если включить мозг и спросить себя, а кому данная "провокация" сейчас выгодна?"

Читайте также:

Минобороны РФ: ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Шабров: Польша опять решила удивить весь мир
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша анджей дуда владимир зеленский
Новости
Трамп объявил о выдвижении в президенты США, но сменил лозунг на MAGaGA
Reuters: евро негативно отреагировал на сообщения об инциденте в Польше
Симоньян: страна НАТО так плохо защищена, что её может случайно долбануть любой
Мирошник: США могут поставить Украине любое вооружение вплоть до ядерного
Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое после обвинений украинской беженки
Трамп оспорил заявление Байдена о ракетах в Польше: "Вероятно, российские"
Глава Минобороны США: Пентагон решительно настроен защищать Польшу и НАТО
CNN: самолёт НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши
Рогов: мобилизованных нужно направить охранять ж/д перевозки
Полковник США Макгрегор: ЕС устал отправлять технику в украинскую "чёрную дыру"
Популярное
Силовые структуры
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров

Кадыров назвал смешными условия для переговоров с Россией, выдвинутые президентом Украины. Политик также рассказал о своих, более реалистичных, условиях.

Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о смещении линии фронта к крупным городам ЛНР
Силовые структуры
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о смещении линии фронта к крупным городам ЛНР
Мир. Новости мира
В Польше в результате падения ракет погибли два человека
Мир. Новости мира
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Ольга Лебедева Прилёт ракет в Польшу: "А уж не сами ли поляки?" Ольга Лебедева Анжела Якубовская Мария Соловьёва: когда я поступала во ВГИК, там сказали, что у меня нет шансов Анжела Якубовская Сергей Лебедев НАТО давно превратилось в полигон для американских политических коррупционеров Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика
Силовые структуры
Минобороны: армия России уничтожила до 1400 военных ВСУ в боях за Павловку
FP: Зеленский издал указ, который подорвал боевой дух украинцев
Мир. Новости мира
FP: Зеленский издал указ, который подорвал боевой дух украинцев
Последние материалы
Рогов: мобилизованных нужно направить охранять ж/д перевозки
Полковник США Макгрегор: ЕС устал отправлять технику в украинскую "чёрную дыру"
Мирошник: ВСУ до холодов попытаются прорваться в Запорожье или ЛНР
Байден: маловероятно, что ракеты в Польшу запустила Россия
Закелаж: Украина остановила движение на польской границе
Байден проводит экстренный круглый стол по инциденту в Польше
Боевик ВСУ о халатности командования: офицеры "сдали" в плен мобилизованных
Сенатор Ковитиди: падение ракет в Польше — хорошо спланированная провокация
Марков о ракетах в Польше: чисто случайно сегодня собрание "Рамштайн"
Аналитик Антонов: курс доллара концу года может приблизиться к 70 рублям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников