Прилёт ракет в Польшу: "А уж не сами ли поляки?"

В Польше во вторник в 12 километрах от границы с Украиной зафиксирован прилёт двух ракет — снаряды упали в деревне Пржеводув. Погибли, как сообщается, два человека.

Откуда "залетели" боеприпасы, на момент написания этой статьи установить ни польские власти, ни спецслужбы, ни военные не смогли. Ну или не пожелали делиться информацией с общественностью, раздумывая, как можно будет это происшествие использовать. В пользу этой версии говорит, в частности, то, что "по горячим следам" прозвучали противоречивые заявления:

МИД Польши:

"Ракеты были российского производства";

президента Анджея Дуды:

"У нас нет точных данных о том, чьи боеприпасы упали на территорию страны".

На Украине перемога

Вполне ожидаемо и предсказуемо Офис президента Украины начал разгонять волну скандала.

Владимир Зеленский лично заявил, что российские ракеты упали на Польшу, подчеркнув, что "это является значительной эскалацией конфликта" (какого — не уточнил, потому что Польша вроде как официально за Незалежную не воюет).

Запад начинает готовить скандал

Некоторые западные СМИ и политики уже выступили с заявлениями о том, что, дескать, Россия несет ответственность за инцидент. Естественно, без доказательств. Highly likely.

Конкретнее других высказался вице-премьер Латвии. Артис Пабрикс заявил, что ситуация "неприемлема" и может привести к тому, что НАТО будет поставлять больше зенитного оружия Польше и Украине.

К слову, последнее "обещание" довольно странное, учитывая, что "прилёт" по польской территории случился именно возле границы с Незалежной (уж не от Киева ли "братский привет"?). Но это же такая мелочь, когда надо громко крикнуть что-то из серии "держи вора" … В общем, латвийского чиновника поддержали главы стран Прибалтики:

"Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен!" — написал в Twitter* президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн "обсуждает со своими союзниками, как реагировать на произошедшее коллективно и решительно".

НАТО и ЕС пока не решили, что делать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока лишь выразил соболезнования президенту Анджею Дуде в связи со смертью двух польских граждан:

"НАТО следит за ситуацией, и союзники проводят тесные консультации. Важные факты устанавливаются", — написал он в Twitter*.

Глава ЕК Урсула фон дер Лейен тоже высказалась о "поддержке и солидарности с польскими и украинскими друзьями".

Опять с "украинскими"?…

Обломки зенитной ракеты, "прилетевшей" в Польшу

Голос разума

Охладить горячие головы западных политиков попытался экс-глава Генштаба Великобритании:

"Мы должны быть очень и очень осторожны и установить факты, прежде чем реагировать на события в Польше", — предостерёг лорд Ричард Даннатт.

По его словам, "абсолютным приоритетом” является выяснение того, "что на самом деле произошло” на польско-украинской границе во вторник вечером:

"Если вы принимаете решения на основе слабой информации, то вы принимаете плохие решения, — заявил Даннат, отметив, что "инцидент" мог быть как "следствием ошибки, допущенной русскими", так и "тестом, проверяющим реакцию НАТО". — Нападение на члена НАТО является нарушением статьи пять, то есть нападением на все государства-члены. Но мы должны быть уверены, что не вступим в более широкий конфликт из-за плохого расчёта или ошибки".

Аналогичную позицию озвучивают президент и премьер Польши. Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий призвали "всех поляков сохранять спокойствие":

"Давайте будем внимательны. Не дадим собой манипулировать".

Что дальше?

Учитывая то, что активно версию о "нападении русских на Польшу" — по крайней мере пока — западные политики не стремятся раскручивать (но и совсем от неё не отказываются), применять "пятую статью" НАТО не планируют. То есть войну нам объявлять не будут. Но в то же время эти ракеты — вряд ли мы узнаем, как и откуда они упали на польскую деревушку — используют по максимуму:

будут, вероятно, новые санкции, увеличение гонки вооружения, увеличение вливаний в оборонку Польши;

Украина тоже получит профит — ей под шумок дадут больше оружия и денег на войну;

в странах ЕС станут раскручивать тезис, что Россия — террорист, чтобы отвлечь европейцев от кризиса в собственных странах.

В общем, сплошной профит организаторам "инцидента".

Версия из Telegram

Интересную мысль для размышления подкинул украинский канал "Легитимный":

"А уж не сами ли поляки привезли остатки ракет с Украины, шума и картинки ради бросив их возле взорванного трактора? Могли. Особенно, если включить мозг и спросить себя, а кому данная "провокация" сейчас выгодна?"

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