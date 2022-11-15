Зеленский призвал НАТО "действовать по-другому" с РФ из-за ситуации в Польше

Глава украинского государства Владимир Зеленский призвал государства Североатлантического альянса "действовать решительно" в связи обстрелами Польши якобы со стороны России. По его словам, по-иному, Москва не понимает.

"Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО — это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать", — сказал он в своём видеообращении.

Ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты у границы с Украиной упали на территории Польши, предполагая, что удары были произведены с российской стороны. Однако Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям около украинско-польской госграницы средствами поражения РФ не наносилось.