В Польше в результате падения ракет погибло два человека

В Польше погибло два человека после того, как на территории страны упали две ракеты, прилетевшие с украинской стороны. Об этом сообщила польская радиостанция ZET, ссылаясь на неофициальные источники информации.

"Ракеты ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия", — сообщили на радиостанции.

До этого в эфире уже сообщили, что на территорию Польши попали две ракеты, которые упали неподалёку от границы с Украиной, в Люблинском воеводстве.

По факту падения ракет по инициативе польского премьер-министра Матеуша Моравецкого было организовано экстренное совещание Кабинета правительства по безопасности и обороне.