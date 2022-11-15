В Польше погибло два человека после того, как на территории страны упали две ракеты, прилетевшие с украинской стороны. Об этом сообщила польская радиостанция ZET, ссылаясь на неофициальные источники информации.
"Ракеты ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия", — сообщили на радиостанции.
До этого в эфире уже сообщили, что на территорию Польши попали две ракеты, которые упали неподалёку от границы с Украиной, в Люблинском воеводстве.
По факту падения ракет по инициативе польского премьер-министра Матеуша Моравецкого было организовано экстренное совещание Кабинета правительства по безопасности и обороне.
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