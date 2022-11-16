Польша не располагает информацией, чьи конкретно ракеты упали на территории страны, заявил президент республики Анджей Дуда.
Он подчеркнул, что "точно знает" об обстреле украинской территории со стороны ВС РФ.
"Целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету", — заявил Дуда на брифинге.
Президент уточнил, что следственные действия продолжаются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кадыров назвал смешными условия для переговоров с Россией, выдвинутые президентом Украины. Политик также рассказал о своих, более реалистичных, условиях.