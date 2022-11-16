Президент Дуда: Польша точно не знает, чьи ракеты упали на её территории

Польша не располагает информацией, чьи конкретно ракеты упали на территории страны, заявил президент республики Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что "точно знает" об обстреле украинской территории со стороны ВС РФ.

"Целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету", — заявил Дуда на брифинге.

Президент уточнил, что следственные действия продолжаются.