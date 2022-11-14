Казаться — это не быть: Москва и Киев не сядут за стол переговоров

Множатся заявления о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, которые имеют свои причины, чтобы казаться быть к этому расположенными, но не вести их.

Европа подталкивает Москву и Киев к мирным переговорам

О том, что надо усилить дипломатические шаги для того, чтобы стороны сели за стол переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Австрии Александер Шелленберг заявил, что Россию невозможно "отменить", а дверь для переговоров между Киевом и Москвой должна оставаться открытой.

"Только Россия может положить конец войне, для этого Москва должна вести переговоры с Киевом", — заявила телеканалу Al Jazeera председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, заявляется, что новых санкций пока не планируется.

Об этом сказал глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.

" ЕС пока не готов обсуждать новые санкции против РФ", — отметил он во время прибытия на встречу глав МИД ЕС.

Просматривается желание ЕС снизить риски полного коллапса экономики, которая уже вошла в рецессию. Частичное снятие санкций с Москвы, которая договорилась бы с Киевом о некоем Минске-3, позволило бы вернуться к поставкам энергоносителей. Гораздо более дешёвых, чем сейчас ЕС получает из США.

Это спасло бы производство драйверов экономики — энергоёмких отраслей

нефтехимии,

химии,

производства металлов,

автомобильной промышленности

смягчить протестные настроения. Причём, самый пик европейского кризиса назревает не этой зимой, а следующей.

США вынуждены учитывать мнение союзников

Вашингтон вынужден был прислушаться к этой позиции европейцев. The Wall Street Journal пишет, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан "дал понять Украине, что Киев должен, как минимум, казаться быть открытым для решения конфликта с РФ путём переговоров".

"Два европейских дипломата" заявили газете, что Салливан рекомендовал киевским властям начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах для переговоров, "включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма", отмечается в статье. Но европейцам так доложили из Вашингтона, и не факт, что так оно и было. Казаться — это не быть.

Раскладка на Западе такова: ЕС готов отдавать де-юре РФ Крым со снятием санкций, Вашингтон призывает Киев уступить по этому вопросу.

США — бенефициар кризиса. Американские компании получают неслыханные прибыли. Такие, что Джо Байден заговорил о повышении налогов и введении других ограничений для американских нефтяных компаний, которые, получая сверхприбыли, не снижают цены на внутреннем рынке. Газовики в США тоже не в накладе, продавая Европе СПГ в четыре раза дороже, чем на внутреннем рынке.

Однако, с другой стороны, в Вашингтоне трезво оценивают военный потенциал РФ и Украины и понимают, что конечные территориальные приобретения РФ могут быть гораздо большими, чем нынешние бывшие четыре области Украины. К тому же, Россия по-прежнему удерживает территорию вдоль южного побережья Азовского моря, что напрямую связано с экономическим состоянием Украины и перспективами её содержания.

Отсюда позиция — заставить Киев признать Крым российским, не признавая другие территории, оставляя, те самым, возможности для сохранения экономических преференций и Дамоклова меча над Россией.

Киевский режим не хочет самоубиваться

От Киева прозвучали смягчённые риторически заявления по поводу диалога с РФ, но по смыслу они всё те же — это отвод войск РФ на границы 1991 года.

Понятно, что публичный отказ от Крыма будет самоубийством для Владимира Зеленского и его режима и создаст прецедент. Но в Киеве понимают, что Запад "не может проиграть в этой войне" (как сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг) и будет поставлять Украине оружие и готовить солдат. Поэтому никаких переговоров со стороны Зеленского не будет. Будут лишь заявления о них. Казаться — это не быть.

Москва занята рынками сбыта для своих экспортных товаров

Москва тоже не сядет за стол переговоров, хотя будет декларировать всяческую готовность это делать "без условий" и так далее.

Декларации Москве нужны, чтобы показать так называемому третьему миру, что мы за мир, но Киев не хочет. В том же направлении работают бесплатные поставки "глобальному Югу" зерна и удобрений, арестованных на Западе.

Развивающиеся гиганты мировой экономики — это реальная сила в лице Китая и Индии, которые выбывают из зоны влияния Вашингтона. Неслучайно в этом плане заявление Индонезии накануне G20 — смягчить риторику в отношении РФ.

Чиновникам РФ отрезан путь от переговоров на условиях Киева

Кроме того, новые территории — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области уже включены в состав РФ. 22 июля Государственная Дума приняла закон, в соответствии с которым нарушения территориальной целостности нашей страны, в том числе отчуждение части территории, будут квалифицироваться как экстремистская деятельность со всеми вытекающими правовыми последствиями для виновных в этом лиц.

Поэтому российским чиновникам отрезан путь от любых переговоров с Киевом на его условиях. Только, если он признает вхождение своих бывших территорий в состав РФ. Кроме того, режим Зеленского и всех тех, кто придёт ему на смену в условиях контроля Запада, — фашистский. Он будет представлять вечную угрозу для безопасности РФ, поэтому переговорами Москва своих целей на Украине не достигнет, а только военным путём. Возможна только полная капитуляция Украины.

Скоро мы увидим, что в этом направлении будет делать Россия.

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