Эксперт Васильев: "Вашингтон начнёт меняться, если что-то изменится под Херсоном"

У России есть рычаг давления на конгресс США — это победный ход специальной военной операции (СВО), считает эксперт Владимир Васильев.

Общество в США расколото и непримиримо

США на выборах в конгресс продемонстрировали, что являются непримиримо расколотой страной, сказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в программе "Точка зрения".

По его словам, палата представителей будет за республиканцами с небольшим перевесом, а голоса в сенате останутся поделёнными поровну с демократами. Республиканцы, в любом случае, не наберут 67 голосов сенаторов, необходимых для преодоления вето президента, уточнил эксперт.

Владимир Васильев считает, что США приближаются к "очень серьёзным событиям вплоть до гражданской войны", которая может "вырасти на фактах о массовых подтасовках на выборах". Очень вероятно, что это случится после президентских выборов в 2024 году.

"Как и 150 лет назад, одна часть страны уже не просто не воспринимает другую, но и не имеет возможности влиять на стереотипы её сознания", — сказал Владимир Васильев.

Одна часть США смотрит в холодильник, а другая — в телевизор

Эксперт уточнил, что республиканцы строили свою агитационную кампанию на преодолении инфляции, которая опустошает карманы, борьбе с преступностью, миграционным кризисом.

Но для другой части общества эти цели оказались не близки. Демократы и сочувствующие более обеспокоены "ценностями демократии", прав человека, проблемой запрета абортов, отметил Владимир Васильев.

И эта невосприимчивость половины общества к серьёзным экономическим проблемам, по мнению эксперта, является очень серьёзной причиной будущих проблем США.

"Мумии становятся символами борьбы"

Идеологизированность политики демократов определяет и то, что во власти сохраняются престарелые политические деятели, потому что они являются носителями этих ценностей.

"Мумии становятся символами борьбы", — сказал Владимир Васильев.

Например, больной и невменяемый демократ Джон Феттерман стал победителем на сенатских выборах в Пенсильвании. За него "ринулись агитировать от Обамы до Байдена и Камалы Харрис, потому что главное, что он выступает на правильных политических позициях".

"Позиции у него правильные. А то, что он может их даже не реализовать, это не имеет никакого значения", — отметил эксперт.

Демократы будут устранять Трампа, а республиканцы — Байдена

Владимир Васильев предвидит усиление скандальности американской политики, принятия иррациональных решений — выбора второстепенных проблем в ущерб серьёзным.

По его мнению, борьба демократов будет направлена на то, чтобы устранить Дональда Трампа с политической арены и не допустить его до выборов в 2024 году. Поэтому сейчас рекламируется в СМИ лидер Флориды Рон ДеСантис как его преемник у руля партии. Но пока альтернативы Трампу нет с точки зрения общенациональной фигуры, уверен эксперт.

Трампа, пояснил он, будут "вышибать", в первую очередь, по итогам работы комиссии 6 января. Будут предъявлены уголовные обвинения — "пожалуйте, Дональд Джон, в тюрьму".

Со своей стороны, республиканцы начнут процесс импичмента Джо Байдену.

"Республиканцы начнут раскручивать дела Хантера Байдена, его дела на Украине. Почему там важно? Потому что всё, что он от Burisma получал, он папочке отстегивал", — сказал эксперт.

Владимир Васильев считает, что у демократов и республиканцев нет фигур, способных заменить нынешних лидеров, и это усиливает политический кризис в стране.

У России есть рычаг давления на конгресс по Украине

По словам эксперта, коррекция помощи Украине от США будет. Но её объём пока не ясен, и она будет зависеть от того, какая будет цель — начать мирные переговоры или просто сократить немного объёмы помощи для успокоения своих избирателей.

Владимир Васильев уверен, что у России есть рычаг давления на США — это победный ход специальной военной операции.

"Мы не должны считать, что, когда в Вашингтоне что-то изменится, вот тогда что-то поменяется и под Херсоном. Ситуация должна быть наоборот: если что-то, фигурально выражаясь, изменится под Херсоном, тогда что-то будет меняться и в Вашингтоне", — сказал Владимир Васильев.

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