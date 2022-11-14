Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что лидер Незалежной выступил перед силовиками ВСУ.

"Мы движемся вперёд и мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — заявил глава киевского режима.

Также Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников Украины за поддержку в конфликте с Россией.