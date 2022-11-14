Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что лидер Незалежной выступил перед силовиками ВСУ.
"Мы движемся вперёд и мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — заявил глава киевского режима.
Также Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников Украины за поддержку в конфликте с Россией.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.