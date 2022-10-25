Украина задвинет обанкротившуюся Германию на задворки Европы

Усиленная финансовая и военная поддержка Украины странами Европы ставит под удар их собственную экономику. К примеру, Германия открыто выступает за усиление "снабжения" Киева, но признаёт, что ресурсы начинают заканчиваться, заявили аналитики.

При этом несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, именно она ведёт страны к экономическому спаду. Так, только Берлин с начала спецоперации предоставил Незалежной помощь в размере более 1,5 миллиарда долларов.

"Германия всё глубже погружается в энергетический кризис. По причине "огромного роста цен" на энергоносители и продукты питания уровень инфляции в сентябре достиг "исторического максимума с момента воссоединения Германии" — 10,9 процента, — пояснили аналитики "Русской весны". — Украина "задвинет" Германию на задворки Европы".

Немецкие эксперты уже не раз заявляли о том, что страна может скатиться в рецессию. Кроме того, Берлину угрожает потеря статуса главного энергохаба, так как сейчас это место может занять Анкара.