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Автор Ольга Лебедева

Дания: есть ли будущее у "Северных потоков", станет известно в конце недели

Мир

Более половины всего газа, содержащегося в повреждённых трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", вылилось в море в международных водах исключительной экономической зоны Швеции и Дании.

Дания: есть ли будущее у "Северных потоков", станет известно в конце недели

Об этом вчера (28 сентября) сообщил журналистам глава Датского энергетического агентства Кристоффер Бетцау.

Напомним, что утечка в трубопроводах произошла в понедельник. Основная версия ЧП на сегодня — диверсия. Кто-то называет это терактом.

"Газ будет продолжать выходить из труб как минимум до конца недели, — сказал Бетцау, отвечая на вопросы о расследовании инцидента. — Только после того, как в трубах закончится газ, датские специалисты могут попытаться приблизиться к трубам и выяснить, в чём причина".

По мнению специалистов из Энергетического агентства страны, продолжающиеся выбросы газа не являются ядовитыми, однако, "утечки могут привести к выбросам, эквивалентным одной трети от общего годового объёма выбросов парниковых газов в Дании".

Операторы трубопроводов сообщили, что повреждённые трубы содержали в общей сложности 778 миллионов стандартных кубометров природного газа.

Можно ли восстановить "Северные потоки"?

Спецслужбы Германии предупредили, что трубы могут быть выведены из строя навсегда, если повреждения не будут устранены до того, как морская вода попадёт в трубы и вызовет их коррозию.

Немецкая компания Gasunie Deutschland, занимающаяся сетями газопроводов, заявила, что повреждение можно устранить.

"Есть хорошие команды для устранения аварий на трубопроводах, есть аварийные запасы труб и эксперты на суше и на шельфе”, — говорит управляющий директор компании Йенс Шуманн, добавляя, что он "относительно оптимистичен” в отношении перспективы ремонтных работ.

Преступление или саботаж?

В Швеции расследование инцидентов было передано службе национальной безопасности (SAPO), поскольку, согласно заявлению агентства, это "может быть серьёзным преступлением, которое, по крайней мере частично, может быть направлено против шведских интересов".

SAPO классифицировала инцидент как "грубый саботаж" и заявила, что не исключает, что "за этим стоит иностранная держава”.

  • Власти Швеции и Дании уже заявили, что произошла серия подводных взрывов.
  • Российские, американские и шведские официальные лица назвали потенциальной причиной утечек в трубопроводе целенаправленную атаку.
  • Ни одна из сторон официально не назвала подозреваемых в этом инциденте.
  • Москва назвала это "террористической атакой" и заявила, что созовёт заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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