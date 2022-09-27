Берлин подозревает диверсию на "Северном потоке"

Берлин подозревает, что утечка, из-за которой "Северный поток" потерял давление, не может быть случайностью.

Напомним, в ночь на понедельник давление в одной из нитей трубопровода "Северный поток-2" резко упало. В понедельник то же самое произошло с обеими трубами "Северного потока-1". Дания объявила, что у побережья острова Борнхольм в Балтийском море была обнаружена утечка газа, и закрыла район для морского сообщения.

Причины потери давления в газопроводах пока не установлены, но, как сообщает немецкое издание Tagesspiegel, Берлин подозревает "целенаправленную атаку со стороны Украины или России":

"Трубопроводы "Северного потока", возможно, были повреждены в результате целенаправленных атак и, следовательно, произошла утечка".

Издание поясняет, что "для преднамеренной атаки на дне моря" должны быть задействованы спецназ, водолазы ВМС или подводная лодка. Сообщается, что Берлин рассматривает два возможных сценария:

за атакой может стоять Украина или связанные с ней силы; Россия "устроила это", чтобы "выставить Украину в плохом свете и еще больше повысить цены на энергоносители в ЕС".

"Поскольку "Северный поток" отключен с конца августа, российский газ может поставляться в Германию и Центральную Европу только по старым трубопроводам через Ямал или украинскую трубопроводную сеть, проходящую через Польшу", — отмечает Tagesspiegel.

ДЛЯ СПРАВКИ

"Северный поток-1" был построен в 2011 году.

Строительство "Северного потока-2" началось в 2018 году и затянулось из-за политического давления и экономических санкций со стороны США. Газопровод был завершен и герметизирован к сентябрю 2021 года. Однако за два дня до СВО России на Украине правительство Германии отложило сертификацию на неопределенный срок и категорически отвергало любое предложение Москвы, как и требования собственного народа, разблокировать газопровод.