Берлин подозревает, что утечка, из-за которой "Северный поток" потерял давление, не может быть случайностью.
Напомним, в ночь на понедельник давление в одной из нитей трубопровода "Северный поток-2" резко упало. В понедельник то же самое произошло с обеими трубами "Северного потока-1". Дания объявила, что у побережья острова Борнхольм в Балтийском море была обнаружена утечка газа, и закрыла район для морского сообщения.
Причины потери давления в газопроводах пока не установлены, но, как сообщает немецкое издание Tagesspiegel, Берлин подозревает "целенаправленную атаку со стороны Украины или России":
"Трубопроводы "Северного потока", возможно, были повреждены в результате целенаправленных атак и, следовательно, произошла утечка".
Издание поясняет, что "для преднамеренной атаки на дне моря" должны быть задействованы спецназ, водолазы ВМС или подводная лодка. Сообщается, что Берлин рассматривает два возможных сценария:
"Поскольку "Северный поток" отключен с конца августа, российский газ может поставляться в Германию и Центральную Европу только по старым трубопроводам через Ямал или украинскую трубопроводную сеть, проходящую через Польшу", — отмечает Tagesspiegel.
ДЛЯ СПРАВКИ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.