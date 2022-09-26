Давление в трубопроводе "Северный поток-2", идущий из РФ в Германию, в ночь на 26 сентября резко упало. Сейчас давление составляет 7 бар, тогда как до этого оно фиксировалось на отметке 300 бар.
О ЧП сообщил представитель оператора, добавивший, что причина резкого снижения давления в газопроводе неизвестна.
Ранее датский мореходный регулятор проинформировал об утечке газа, произошедшей к югу от острова Борнхольм.
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