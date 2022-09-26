В "Северном потоке-2" зафиксировано резкое падение давления

Давление в трубопроводе "Северный поток-2", идущий из РФ в Германию, в ночь на 26 сентября резко упало. Сейчас давление составляет 7 бар, тогда как до этого оно фиксировалось на отметке 300 бар.

О ЧП сообщил представитель оператора, добавивший, что причина резкого снижения давления в газопроводе неизвестна.

Ранее датский мореходный регулятор проинформировал об утечке газа, произошедшей к югу от острова Борнхольм.