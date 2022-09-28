Шведский чиновник: на "Северных потоках" была диверсия — взрыв 100 кг тротила

Утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 — результат диверсии.

Так заявил глава шведской сейсмической сети Бьорн Лунд. По его словам, "там был взрыв мощностью около 100 кг в тротиловом эквиваленте".

"По волнам ясно, что это не просто сейсмическая активность — они не похожи на волны, возникающие при землетрясении. Взрыв идёт во всех направлениях одновременно, а землетрясение — это движение по трещине", — пояснил Лунд.

Напомним, что утечка на газопроводах случилось 27 сентября. В настоящее время поставки газа из России в Европу по ним полностью остановлены, поскольку повреждены сразу три нитки магистралей.

Датское морское управление предупредило об "опасной для судоходства" утечке газа, зарегистрированной к юго-востоку от острова Борнхольм, одновременно издав запрет на судоходство в радиусе 5 морских миль вокруг трубопровода.

Известно, что в этом районе как раз в момент "аварии" проходили учения кораблей НАТО.

Версия о диверсии стала одной из первых озвученных.