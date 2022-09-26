Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

"Братья Италии" не будут работать на Вашингтон, иначе будут свергнуты

Мир » Европа » Евросоюз

Новое правительство Италии будет сопротивляться указаниям Вашингтона по поддержке санкций в отношении РФ, иначе его ждёт провал уже через год.

"Братья Италии" не будут работать на Вашингтон, иначе будут свергнуты

Победа консерваторов и националистов на выборах в Италии

Согласно подсчёту голосов, на утро 26 сентября на парламентских выборах в Италии наибольшего преимущества добилась партия Джорджи Мелони "Братья Италии", которая вместе с правой коалицией готовится возглавить страну.

Коалиция, помимо "Братьев", состоит из "Лиги" Маттео Сальвини, "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони и небольшой партии "Умеренные". Коалиция набирает 44,27% голосов. Левоцентристская коалиция, возглавляемая бывшей правящей Демократической, набрала 26,40% голосов.

"Братья Италии" увеличили долю партии в парламенте с 4% в 2018 году до более чем 26%.

К указаниям Брюсселя "Братья" будут относиться скептически

Обещания, которые Джорджия Мелони дала итальянцам во время предвыборной кампании, содержатся в программе партии под названием "Готовы возродить Италию" и лозунгом "За освобождение Италии от многолетнего плохого правления левых".

Среди пунктов плана:

  • "Италия — главный герой в Европе и в мире";
  • "остановка нелегальной иммиграции и восстановление безопасности граждан";
  • "чистая, безопасная и доступная энергия".

Коалиция не поддерживает:

  • ЛГБТ-повестку,
  • предоставление итальянского гражданства людям, родившимся на итальянской земле от родителей-иностранцев.

Мелони предлагает конституционную реформу, чтобы сделать Италию президентской или полупрезидентской республикой, установив прямые выборы президента. Коалиция сможет сделать это без проведения референдума, получив большинство в две трети мест в парламенте. Этот шаг тоже не поддерживается в ЕС.

По этим пунктам ясно, что отношение к указаниям из Брюсселя в Риме неизбежно будет прагматичным. Италия, вероятно, станет частью парада суверенитетов, возглавляемых Польшей и Венгрией.

Неслучайно первое поздравление при молчании Брюсселя пришло из Венгрии.

"В эти трудные времена нам как никогда нужны друзья, разделяющие общее видение и подход к вызовам Европы", — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Снизить счета за электроэнергию без лояльности к РФ невозможно

Согласно программным документам, Джорджия Мелони хотела бы пересмотреть Национальный план восстановления и устойчивости (пересланный из ЕС) на 22 млрд евро.

Идея состоит в том, чтобы, "учитывая энергетический кризис и инфляцию", "сосредоточиться на энергетической инфраструктуре" и "резко снизить стоимость счетов для семей и предприятий" даже ценой штрафа за невыполнение экологического перехода.

Это вопрос вопросов выживаемости партии. Снизят — останутся во власти, не снизят — будут новые выборы. Но "резко" не получится, если будут поддержаны санкции на российские углеводороды. Что же касается инфраструктуры, то пока Италия, как и Германия, больше всех в ЕС зависима от поставок трубопроводного российского газа.

Евроатлантизм Италии будет определять не только Мелони

Администрация президента США Джозефа Байдена убеждена, что вне зависимости от того, кто будет сидеть в Риме, Штаты будут держать Италию на поводке во внешней политике.

Пока Мелони объяснила, что положение Италии в Европе и в контексте западного альянса не обсуждается: Рим будет поддерживать санкционную политику против РФ и поставлять оружие Украине. Сомнительно по вышеуказанным экономическим причинам. Первичные заявления — это одно, а когда надо будет выполнять обещания по улучшению жизни итальянцев — позиция может резко измениться.

К тому же Сальвини и Берлускони уже занимают позиции, близкие к позиции венгерского лидера Виктора Орбана не только по поставкам углеводородов из РФ, но и по Украине — оружие ей не поставлять, чтобы не быть втянутыми в войну.

Сюрреализм в этом демонстрирует и сам Брюссель, который объявил о намерении смягчить санкции в отношении поставок российских угля и удобрений. То есть Россия должна проиграть (как говорят в ЕС), но с финансированием ЕС.

Читайте по теме:

Новый премьер Италии Мелони выбрала дорогу в пропасть

Берлускони: Путин хотел заменить Зеленского "правительством порядочных людей"

Financial Times: Польша и Италия боятся ответа РФ на "ценовой потолок" для газа

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Итальянки не забывают, на чьем газе они варят макароны"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша италия венгрия украина евросоюз виктор орбан сильвио берлускони
Новости
Эксперт: иранские дроны "Шахид" чрезвычайно опасны для ВСУ
Илья Кива: трагедия в Ижевске могла быть спланирована украинскими спецслужбами
Британцы о премьере Трасс: Путин прав, считая её идиоткой
Песков: "домашние истерики" распространяют фейки и обостряют ситуацию в стране
Коц высказался о военкоме города Назарово: гнать с волчьим билетом
Зеленский собрал Ставку и отдал приказ о новом наступлении ВСУ
Песков высказался по поводу возможного закрытия границ из-за мобилизации
Поступающие в магистратуру после бакалавриата сохраняют отсрочку от призыва
Минобороны: ВС России ликвидировали до 50 солдат ВСУ в Николаевской области
Челябинские мужчины спешно оформляют доверенности на своих близких
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина

Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.

NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
Силовые структуры
Военком города Назарова о мобилизации: нет ограничений по возрасту и разрядам
Силовые структуры
Сатановский: США и Евросоюз не поняли, во что ввязались
Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев Любовь Степушова Москва "одним нажатием кнопки" погрузит Эстонию в блэкаут Любовь Степушова Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Силовые структуры
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Пограничная служба Казахстана задержала трёх граждан РФ
Мир. Новости мира
Пограничная служба Казахстана задержала трёх граждан РФ
Последние материалы
Зеленский собрал Ставку и отдал приказ о новом наступлении ВСУ
Песков высказался по поводу возможного закрытия границ из-за мобилизации
Поступающие в магистратуру после бакалавриата сохраняют отсрочку от призыва
Минобороны: ВС России ликвидировали до 50 солдат ВСУ в Николаевской области
Политологи предположили, что будет в послании Президента РФ
Челябинские мужчины спешно оформляют доверенности на своих близких
Экс-заведующая поликлиникой в Приморье подозревается во взяточничестве
Сивков: ядерная война РФ и НАТО может начаться с ударов по российским АЭС
Ижевский стрелок оказался выпускником школы № 88
Депутат Рады попросил у СБУ ввести санкции против наблюдателей на референдумах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников