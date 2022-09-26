"Братья Италии" не будут работать на Вашингтон, иначе будут свергнуты

Новое правительство Италии будет сопротивляться указаниям Вашингтона по поддержке санкций в отношении РФ, иначе его ждёт провал уже через год.

Победа консерваторов и националистов на выборах в Италии

Согласно подсчёту голосов, на утро 26 сентября на парламентских выборах в Италии наибольшего преимущества добилась партия Джорджи Мелони "Братья Италии", которая вместе с правой коалицией готовится возглавить страну.

Коалиция, помимо "Братьев", состоит из "Лиги" Маттео Сальвини, "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони и небольшой партии "Умеренные". Коалиция набирает 44,27% голосов. Левоцентристская коалиция, возглавляемая бывшей правящей Демократической, набрала 26,40% голосов.

"Братья Италии" увеличили долю партии в парламенте с 4% в 2018 году до более чем 26%.

К указаниям Брюсселя "Братья" будут относиться скептически

Обещания, которые Джорджия Мелони дала итальянцам во время предвыборной кампании, содержатся в программе партии под названием "Готовы возродить Италию" и лозунгом "За освобождение Италии от многолетнего плохого правления левых".

Среди пунктов плана:

"Италия — главный герой в Европе и в мире";

"остановка нелегальной иммиграции и восстановление безопасности граждан";

"чистая, безопасная и доступная энергия".

Коалиция не поддерживает:

ЛГБТ-повестку,

предоставление итальянского гражданства людям, родившимся на итальянской земле от родителей-иностранцев.

Мелони предлагает конституционную реформу, чтобы сделать Италию президентской или полупрезидентской республикой, установив прямые выборы президента. Коалиция сможет сделать это без проведения референдума, получив большинство в две трети мест в парламенте. Этот шаг тоже не поддерживается в ЕС.

По этим пунктам ясно, что отношение к указаниям из Брюсселя в Риме неизбежно будет прагматичным. Италия, вероятно, станет частью парада суверенитетов, возглавляемых Польшей и Венгрией.

Неслучайно первое поздравление при молчании Брюсселя пришло из Венгрии.

"В эти трудные времена нам как никогда нужны друзья, разделяющие общее видение и подход к вызовам Европы", — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Снизить счета за электроэнергию без лояльности к РФ невозможно

Согласно программным документам, Джорджия Мелони хотела бы пересмотреть Национальный план восстановления и устойчивости (пересланный из ЕС) на 22 млрд евро.

Идея состоит в том, чтобы, "учитывая энергетический кризис и инфляцию", "сосредоточиться на энергетической инфраструктуре" и "резко снизить стоимость счетов для семей и предприятий" даже ценой штрафа за невыполнение экологического перехода.

Это вопрос вопросов выживаемости партии. Снизят — останутся во власти, не снизят — будут новые выборы. Но "резко" не получится, если будут поддержаны санкции на российские углеводороды. Что же касается инфраструктуры, то пока Италия, как и Германия, больше всех в ЕС зависима от поставок трубопроводного российского газа.

Евроатлантизм Италии будет определять не только Мелони

Администрация президента США Джозефа Байдена убеждена, что вне зависимости от того, кто будет сидеть в Риме, Штаты будут держать Италию на поводке во внешней политике.

Пока Мелони объяснила, что положение Италии в Европе и в контексте западного альянса не обсуждается: Рим будет поддерживать санкционную политику против РФ и поставлять оружие Украине. Сомнительно по вышеуказанным экономическим причинам. Первичные заявления — это одно, а когда надо будет выполнять обещания по улучшению жизни итальянцев — позиция может резко измениться.

К тому же Сальвини и Берлускони уже занимают позиции, близкие к позиции венгерского лидера Виктора Орбана не только по поставкам углеводородов из РФ, но и по Украине — оружие ей не поставлять, чтобы не быть втянутыми в войну.

Сюрреализм в этом демонстрирует и сам Брюссель, который объявил о намерении смягчить санкции в отношении поставок российских угля и удобрений. То есть Россия должна проиграть (как говорят в ЕС), но с финансированием ЕС.

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