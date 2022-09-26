Новое правительство Италии будет сопротивляться указаниям Вашингтона по поддержке санкций в отношении РФ, иначе его ждёт провал уже через год.
Согласно подсчёту голосов, на утро 26 сентября на парламентских выборах в Италии наибольшего преимущества добилась партия Джорджи Мелони "Братья Италии", которая вместе с правой коалицией готовится возглавить страну.
Коалиция, помимо "Братьев", состоит из "Лиги" Маттео Сальвини, "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони и небольшой партии "Умеренные". Коалиция набирает 44,27% голосов. Левоцентристская коалиция, возглавляемая бывшей правящей Демократической, набрала 26,40% голосов.
"Братья Италии" увеличили долю партии в парламенте с 4% в 2018 году до более чем 26%.
Обещания, которые Джорджия Мелони дала итальянцам во время предвыборной кампании, содержатся в программе партии под названием "Готовы возродить Италию" и лозунгом "За освобождение Италии от многолетнего плохого правления левых".
Среди пунктов плана:
Коалиция не поддерживает:
Мелони предлагает конституционную реформу, чтобы сделать Италию президентской или полупрезидентской республикой, установив прямые выборы президента. Коалиция сможет сделать это без проведения референдума, получив большинство в две трети мест в парламенте. Этот шаг тоже не поддерживается в ЕС.
По этим пунктам ясно, что отношение к указаниям из Брюсселя в Риме неизбежно будет прагматичным. Италия, вероятно, станет частью парада суверенитетов, возглавляемых Польшей и Венгрией.
Неслучайно первое поздравление при молчании Брюсселя пришло из Венгрии.
"В эти трудные времена нам как никогда нужны друзья, разделяющие общее видение и подход к вызовам Европы", — заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Согласно программным документам, Джорджия Мелони хотела бы пересмотреть Национальный план восстановления и устойчивости (пересланный из ЕС) на 22 млрд евро.
Идея состоит в том, чтобы, "учитывая энергетический кризис и инфляцию", "сосредоточиться на энергетической инфраструктуре" и "резко снизить стоимость счетов для семей и предприятий" даже ценой штрафа за невыполнение экологического перехода.
Это вопрос вопросов выживаемости партии. Снизят — останутся во власти, не снизят — будут новые выборы. Но "резко" не получится, если будут поддержаны санкции на российские углеводороды. Что же касается инфраструктуры, то пока Италия, как и Германия, больше всех в ЕС зависима от поставок трубопроводного российского газа.
Администрация президента США Джозефа Байдена убеждена, что вне зависимости от того, кто будет сидеть в Риме, Штаты будут держать Италию на поводке во внешней политике.
Пока Мелони объяснила, что положение Италии в Европе и в контексте западного альянса не обсуждается: Рим будет поддерживать санкционную политику против РФ и поставлять оружие Украине. Сомнительно по вышеуказанным экономическим причинам. Первичные заявления — это одно, а когда надо будет выполнять обещания по улучшению жизни итальянцев — позиция может резко измениться.
К тому же Сальвини и Берлускони уже занимают позиции, близкие к позиции венгерского лидера Виктора Орбана не только по поставкам углеводородов из РФ, но и по Украине — оружие ей не поставлять, чтобы не быть втянутыми в войну.
Сюрреализм в этом демонстрирует и сам Брюссель, который объявил о намерении смягчить санкции в отношении поставок российских угля и удобрений. То есть Россия должна проиграть (как говорят в ЕС), но с финансированием ЕС.
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