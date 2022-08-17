Новый премьер Италии Мелони выбрала дорогу в пропасть

Потенциальный новый премьер Италии Джорджа Мелони заявляет, что будет твёрдым атлантистом и сторонником Украины. Это прямая дорога в пропасть вмести с кризисным ЕС.

"Братья Италии" сформируют новое правительство

25 сентября итальянцы изберут новый парламент. Наибольший рейтинг у правой партии "Братья".

Согласно опросу Demopolis, если бы выборы были сегодня, то "Братья Италии" выиграли бы их с 24,3% голосов. За ними следуют: левая Демократическая партия (22,8%), "Лига" (15,2%) и "Движение 5 звезд" (10,6%). Рейтинг у партии "Вперёд Италия" — 6,8% .

Разрыв между двумя основными коалициями (либералы, возглавляемые Демократической партией, и консерваторы во главе с "Братьями Италии") на данный момент составляет около 15 пунктов, и он будет увеличиваться.

Как пишут итальянские СМИ, назревает правая правительственная коалиция "Италия Домани": "Братья", "Лига" и "Вперёд, Италия". А премьером будет избрана лидер "Братьев" Джорджа Мелони.

Мелони заявила о поддержке Украины и трансатлантического братства

Джорджа Мелони заверяет, что её правительство будет "твёрдым атлантистом" и сторонником Украины в её борьбе с Россией.

На это она очень напирает в последних интервью, потому что партнёра по коалиции — лидера "Лиги" Маттео Сальвини — подозревают в "убийстве" правительства Марио Драги "по приказу Владимира Путина" ("Лига" вышла из коалиции с ДП в прежнем правительстве, что послужило причиной её распада и досрочных выборов).

Ранее евроскептик, Мелони сейчас не осмеливается быть им, и тоже понятно почему. В нынешней ситуации с ЕС ей не удалось бы согласовать программу коалиции, да и, вообще, претендовать на участие в выборах.

Поэтому она смело опровергает подозрения в содействии РФ и молчит о своём неприятии иммиграции и того, что она назвала "ЛГБТ-лобби".

"Если кто-то думает (Сальвини), что может под нашим знаменем (правой коалиции) вести себя так, что позволяет левым изобразить нас как ностальгирующих по оперетте, когда мы строим большую консервативную партию, то знайте — он ошибся домом, он — предатель нашего дела", — сказала Мелони.

В отношении СВО на Украине лидер "Братьев" придерживается мнения, что Италия не должна быть "слабым звеном Запада", а должна показать себя "гордой и верной, сняв стереотип нации спагетти и мандолины, который так дорог недоброжелателям".

То есть, идёт явный упор на имидж, а не на национальный интерес.

Хотя, прямо скажем, электорат итальянских правых совсем не за атлантическую солидарность. Согласно опросу, проведённому Институтом Аспена, избиратели "Братьев" гораздо решительнее выступают против антироссийских санкций, чем даже избиратели "Лиги".

Газовое эмбарго — самоубийственно для Италии

По газовому эмбарго Мелони отметила в апреле, что "это было бы самоубийством для нас, слишком высока экономическая цена".

Действительно, согласно Confcommercio, в июле ожидается падение ВВП Италии на 0,6% по сравнению с июнем. По данным Instat, инфляция составила 8% в июле. Цены на потребительскую корзину выросли на 9,1% — рост, невиданный с сентября 1984 года. Из-за увеличения затрат на электроэнергию и топливо разоряются многие предприятия, молочная промышленность на гране краха, потому что приходят огромные счета за потребление электроэнергии холодильными установками.

Президент Итальянской банковской ассоциации (ABI) Антонио Патуэлли отметил, что 75% сбережений домохозяйств инвестируются за границей и только 25% остаются в Италии.

Таким образом, стартовая позиция у "Италии Домани" следующая: Мелони твердо поддерживает санкции против России, предлагает только не перегибать палку.

США не дадут измениться Евросоюзу и Италии

Как сказал Pravda.Ru кандидат юридических наук, руководитель Osservatorio Russia Иван Марино, у лидеров правой коалиции большие частные амбиции, но многие итальянцы будут иметь в виду риски прихода к власти партии, у истоков которой стояли неофашисты.

Эксперт отметил, что США не хотят, чтобы Евросоюз играл самостоятельную роль, чтобы у него была своя внешняя оборонная политика, и оказывают давление на страны-члены.

"В Италии, в политическом плане, это, безусловно, чувствуется. И СМИ, к сожалению, не передают реальную ситуацию о том, что происходит сегодня на Украине, и эта тема не фигурирует в избирательных кампаниях партий", — отметил Иван Марино.

А основная проблема — расширение НАТО на Востоке и в Азии — совсем не обсуждается.

"Поэтому не надо иллюзий, правые не изменят свою внешнюю политику", — сказал Иван Марино.

Италия будет деградировать и проигрывать

Как пишет юрист, политолог Паоло Раффоне, по крайней мере, это новое правительство могло бы сказать: "Европа да, но не так", выдвинув конкретные предложения с учётом национальных интересов Италии. Но, он также считает, что "этого не будет".

По его словам, Италия рискует остаться одна на развалинах старого мира. Её прежние интересы на Балканах, в Ливане стали "чёрными дырами". А Украина, чьи интересы она защищает сейчас, деградирует — "рейтинговые агентства дали ей рейтинг CCC (до уровня дефолта), а военные эксперты описывают её как проигравшую".

Политолог прогнозирует кризис в США и развал Европы, поэтому "с итальянской точки зрения, вера в то, что вы можете рассчитывать на решения, предлагаемые ЕС и НАТО, ничтожна мала".

Добавим, что если посмотреть, что такое твёрдая евроатлантическая позиция, то есть риск получить удар по базам НАТО с ядерным оружием в итальянских городах Геди, Сигонелла и Авиано, и Америке и Британии будет на это наплевать.

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