Берлускони: Путин хотел заменить Зеленского "правительством порядочных людей"

85-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в эфире итальянского телеканала Rai высказал своё мнение о позиции президента России в отношении украинского кризиса.

По словам политика, Владимира Путина "подтолкнули к вторжению на Украину". Берлускони пояснил в интервью телеканалу:

"После февральской просьбы властей двух самопровозглашённых республик Донбасса (ЛНР и ДНР) Путин попал в действительно сложную и драматичную ситуацию, поскольку Украина продолжала наносить всё более жестокие удары по этим территориям. Путин был вынужден российским народом, партией, его министрами придумать эту спецоперацию", — сказал Берлускони.

При этом итальянский экс-премьер подчеркнул, что "своей СВО" российский лидер всего лишь "хотел сменить правительство Владимира Зеленского в Киеве на правительство порядочных людей".