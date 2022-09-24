Берлускони: Путин хотел заменить Зеленского "правительством порядочных людей"

85-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в эфире итальянского телеканала Rai высказал своё мнение о позиции президента России в отношении украинского кризиса.
По словам политика, Владимира Путина "подтолкнули к вторжению на Украину". Берлускони пояснил в интервью телеканалу:
"После февральской просьбы властей двух самопровозглашённых республик Донбасса (ЛНР и ДНР) Путин попал в действительно сложную и драматичную ситуацию, поскольку Украина продолжала наносить всё более жестокие удары по этим территориям. Путин был вынужден российским народом, партией, его министрами придумать эту спецоперацию", — сказал Берлускони.
При этом итальянский экс-премьер подчеркнул, что "своей СВО" российский лидер всего лишь "хотел сменить правительство Владимира Зеленского в Киеве на правительство порядочных людей".
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