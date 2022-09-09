Журналисты заявили, что некоторые страны Европейского союза опасаются реакции Москвы на попытки внешнего регулирования стоимости газа.
"Россия разозлится", — подчеркнул западный чиновник, слова которого приводит Financial Times.
По данным СМИ, Греция, Италия и Польша боятся ответа РФ на введение "ценового потолка" на голубое топливо. Около 10 членов ЕС предложили ограничить стоимость ресурсов всех производителей, добавили в издании.
Ранее замглавы Минфина США Уолли Адейемо сказал, что Индия и Китай способны поддержать предлагаемую Западом меру по борьбе с энергетическим кризисом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.