Financial Times: Польша и Италия боятся ответа РФ на "ценовой потолок" для газа

Журналисты заявили, что некоторые страны Европейского союза опасаются реакции Москвы на попытки внешнего регулирования стоимости газа.

"Россия разозлится", — подчеркнул западный чиновник, слова которого приводит Financial Times.

По данным СМИ, Греция, Италия и Польша боятся ответа РФ на введение "ценового потолка" на голубое топливо. Около 10 членов ЕС предложили ограничить стоимость ресурсов всех производителей, добавили в издании.

Ранее замглавы Минфина США Уолли Адейемо сказал, что Индия и Китай способны поддержать предлагаемую Западом меру по борьбе с энергетическим кризисом.