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Автор Антон Куликов

Польша хочет забрать территории у Чехии, России нужно приготовиться

Мир » Европа » Евросоюз

Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии Чехии. По мнению Варшавы, граница между двумя странами была определена невыгодно для Польши.

Польша хочет забрать территории у Чехии, России нужно приготовиться

По данным издания издания Rzeczpospolita, с точки зрения Польши, Чехия должна вернуть свыше 368 гектаров территории. Стоит отметить, что в 2005 году правительство Чехии предложило Польше финансовую компенсацию, однако она была была отклонена.

Оппозиция политику правящей партии "Право и справедливость" критикует. Например, депутат Европарламента от партии "Гражданская платформа" Ян Ольбрихт считает, что нынешние власти Польши выбрали наихудший момент для споров с соседями.

По его мнению, нынешняя международная ситуация не подходит для решения спорных вопросов. А отношения между Польшей и Чехией серьёзно пострадали из-за спора о Туровской шахте.

В феврале 2021 года Чехия обратилась в Суд Евросоюза, потребовав от Польши компенсации экологического ущерба, вызванного добычей бурого угля на шахте "Туров", которая располагается в приграничном польском районе. Спустя год суд постановил, что Польша должна выплатить Чехии 45 миллионов евро компенсации.

А если совершить исторический экскурс, то стоит напомнить, что после Мюнхенского соглашения 1938 года Польша забрала у тогдашней Чехословакии город Тешин и прилегающие к нему территории.

Напомним, на днях лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Варшава намерена потребовать от Берлина компенсацию в размере 6,2 триллионов злотых (1,3 триллионов долларов) за ущерб, причинённый германской оккупацией Польши в ходе Второй мировой войны.

В польском МИДе заявили, что готовят соответствующую ноту, которая будет направлена в Берлин до конца текущего года.

Власти Германии, в свою очередь, неоднократно подчёркивали, что считают вопрос с компенсацией закрытым, поскольку Польша отказалась от каких-либо претензий в 1950-х годах.

А причём здесь Россия? Дело в том, что некоторые польские политики ранее предлагали потребовать репарации и от нашей страны. В качестве компенсации "ущерба" за тот период времени, когда Польша находилась в сфере влияния СССР.

Кроме того, в польской прессе неоднократно публиковались и продолжают публиковаться "экспертные мнения", авторы которых высказывают претензии на Калининград.

Обосновывают они их тем, что этот город никогда не был в составе Российской империи и СССР до окончания Второй мировой войны. А вот его польское название — Крулевец. И исторически Польша якобы имеет основания на него претендовать.

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У Польши ИСТЕРИКА: Гаспарян о новых претензиях Польши к России
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы чехия польша евросоюз калининград
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Польша хочет забрать территории у Чехии, России нужно приготовиться
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