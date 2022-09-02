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В Германии предложили Польше вернуть земли в обмен на репарации

Мир

Немцы активно комментируют заявление лидера польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который накануне предложил потребовать 1,3 триллиона евро репараций от Германии.

В Германии предложили Польше вернуть земли в обмен на репарации

Судя по комментариям, инициатива немцев разозлила. Многие комментаторы в Twitter раскритиковали польское правительство за это предложение, так как Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году, сообщает РИА "Новости".

"Допустим. Но тогда верните все немецкие земли. И будем считать, что мы в расчете", — написал один из комментаторов.

"Ой, а это они посчитали уже без "арендной платы" за Силезию, Померанию и Западную Пруссию?" — сыронизировал другой.

"Без проблем, но не могли бы вы взамен, пожалуйста, вернуть нам Силезию, Померанию, Западную и Восточную Пруссию?" — заметил юзер.

"Хотите поболтать о репарациях? С огромным удовольствием: как насчет реституционных требований с моей стороны на домик бабушки и дедушки в Бреслау (Вроцлав — Прим. ред.)?" — поинтересовался пользователь.

"Что ж, в таком случае придется недоплатить в бюджет Евросоюза", — констатировал другой.

Отметим, в Польше на протяжении вот уже нескольких лет заявляют о том, что Германия должна выплатить многомиллиардные — и даже триллионные, судя по заявлению Качиньского — репарации. В основном эту тему поддерживают представители правящей партии. Хотя, надо сказать, среди польских избирателей эта идея тоже пользуется значительной поддержкой.

Кстати, в последнее время в Польше часто звучат заявления, что Германия может выдвинуть претензии на земли, которая Польша получила по итогам Второй мировой войны. Причем звучат не только в прессе, но и от высокопоставленных государственных деятелей.

К слову, претендуют на репарации не только поляки. В Греции ранее тоже неоднократно высказывались на эту тему, требуя репарации от Германии.

Что касается официальной позиции Берлина, то там подчёркивают, что не собираются обсуждать вопрос о репарациях, поскольку считают его давно закрытым. Неофициальная позиция, впрочем, тоже заключается в том, что платить Германия не собирается. Только формулируется это куда резче, нежели в заявлениях немецких чиновников.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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