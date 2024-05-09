Переезд за границу: недорогие страны для старта новой жизни в 2024 году

Топ-5 крайне дешевых стран для жизни и туризма

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Время перемен: как и где начать новую жизнь с минимальными затратами

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие задумываются о перемене обстановки и начале новой жизни. В этой статье мы представляем несколько мест, где можно это сделать не только увлекательно, но и экономно.

Лас-Транкас, Чили

Этот горнолыжный курорт в Южной Америке прекрасно подойдет для тех, кто мечтает об изменениях. Жизнь здесь относительно дешева: доступные цены на аренду и продукты, особенно в местных деревнях у подножия гор, где проживание наиболее бюджетное. Но будьте готовы к прохладному зимнему климату.

Хо Кок-Бич, Вьетнам

Для тех, кто видит свое будущее в Юго-Восточной Азии, этот уединенный пляж предлагает отличные условия для начала новой жизни. Здесь мало туристов, но много возможностей для дайвинга и подводной охоты. Жилье стоит очень дешево, что делает этот регион идеальным для экономного переезда.

Агонда, Гоа, Индия

Гоа — это райский уголок, где можно начать новую жизнь за символическую стоимость аренды в 200 долларов в месяц. Отсутствие туристов, множество храмов и возможности для медитации и йоги делают этот регион идеальным для уединения и духовного обновления.

Гуанахуато, Мексика

Для тех, кто хочет переместиться на другой континент, этот мексиканский городок предлагает недорогое жилье и доступные цены на продукты. Здесь также богатая культурная жизнь, с частыми мероприятиями, выставками и фестивалями, что делает жизнь здесь насыщенной и интересной.

Ко-Тонсай, Камбоджа

На этом острове в южной части Камбоджи можно найти уединение среди пляжей и вечнозеленых джунглей. При этом здесь почти нет людей, а стоимость жилья символическая, что делает Ко-Тонсай прекрасным выбором для тех, кто ищет спокойствие и новые впечатления.