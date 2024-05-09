Как отучить собаку разводить грязь в месте для кормления: без рукоприкладства и побоев

Кинологи дали ответ, как отучить собаку разводить грязь

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Никто, кто держит собаку, не будет отрицать, что у животных есть свои понятия о чистоте.

Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

При наступлении времени кормления, наши четвероногие друзья редко задумываются о сохранении порядка: еда часто разлетается по всей кухне, а вода брызжет на стены.

Проблем бы и не возникло, если бы питомец питался исключительно сухим кормом. Однако в его диете часто присутствует влажный корм или натуральные продукты, что неизбежно приводит к беспорядку.

Мы подобрали несколько полезных советов для владельцев собак, которые заботятся о чистоте, чтобы упростить их повседневную жизнь.

Чтобы поддерживать максимальную чистоту, первым делом установите на кухне деревянные или пластиковые перегородки вокруг места кормления. На пол лучше положить специальный резиновый коврик, который легко очистить.

Рассмотрите также возможность использования мисок, закрепленных на пластиковом поддоне. Это упростит уборку и поможет сохранить пол в чистоте.