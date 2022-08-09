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Daily Express: в ЕС назрел новый раскол. И на этот раз не из-за России

Мир

В Евросоюзе назревает новые раскол. И на этот раз не из-за России — в центре внимания разногласия с Польшей и Венгрией.

Daily Express: в ЕС назрел новый раскол. И на этот раз не из-за России

В Будапеште и Варшаве считают, что Брюссель пытается навязать им "либеральные убеждения", а потому финансово наказывает те государства, которые не соблюдают "европейские ценности", отмечает британское издание Daily Express.

Финансовую поддержку руководящие органы Евросоюза привязывают к вопросам верховенства закона. Что в Венгрии и в Польше, где у власти находятся консервативные партии, расценивают как попытку навязывания либеральных ценностей.

Вот как британское издание оценивает деятельность Виктора Орбана на посту премьер-министра: "С тех пор как Орбан вернулся к власти в 2010 году, количество браков в Венгрии удвоилось, количество абортов сократилось вдвое, количество разводов достигло рекордно низкого уровня, а рождаемость выросла на четверть".

Однако для еврочиновников это вовсе не показатель успешности. Отношения Брюсселя с Будапештом и Варшавой британское издание называет "токсичными".

"Они отказываются от мирного развода, который мог бы сохранить экономические связи, одновременно разрывая политические связи: позволяя новой консервативной европейской конфедерации возникнуть на востоке, с прогрессивным ЕС с центром на западе", — отмечается в статье.

Как подчёркивается в статье Daily Express, "уже пора полностью разделить ЕС раз и навсегда".

Разумеется, этим советам едва ли кто собирается следовать на практике. Хотя стоит заметить, что британская пресса уделяет какое-то повышенное внимание проблемам еврочиновников в отношениях с Польшей и Венгрией.

Например, издание The Guardian сообщило о том, что генеральный секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский заявил, что если Еврокомиссия не выделит 35 млрд евро на борьбу с пандемией, Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст альянс для увольнения Урсулы фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии.

А лидер партии Ярослав Качиньский заявил, что "Польша не вписывается в германо-российские планы по управлению Европой".

"Польская оппозиция вступила в сговор с Брюсселем и другими иностранными державами, чтобы попытаться забрать нашу свободу, наш суверенитет и ограбить нас", — сообщил он.

Досталось, в общем, всем. Хотя Качиньский уже много лет носится с идеей о "сговоре" между Россией и Германией по управлению Европой. Это, отметим, человек, который руководит правящей партией Польши. И единомышленников у него в достатке.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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