Контрафактное масло под запретом: новая система маркировки от Минпромторга

Минпромторг запускает систему маркировки для борьбы с подделками моторных масел

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Из-за увеличения количества подделок на рынке моторных масел в России Министерство промышленности и торговли вводит систему маркировки продукции. Эта мера направлена на повышение прозрачности и контроля качества, а также на защиту потребителей от некачественных товаров.

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По словам Ирины Франк, директора автокомпании, новая система укрепит защиту рынка от опасных подделок, так как многие автосервисы получают жалобы на поломки, вызванные контрафактным маслом.

Минпромторг сотрудничает с бизнесом и специализированными организациями для обеспечения маркировки масел и других автомобильных деталей, включая рулевые системы, подвеску и свечи зажигания. Цель этой системы — отследить движение товаров и гарантировать их подлинность, создав более устойчивый и честный рынок.