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Контрафактное масло под запретом: новая система маркировки от Минпромторга

Минпромторг запускает систему маркировки для борьбы с подделками моторных масел

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Авто

Из-за увеличения количества подделок на рынке моторных масел в России Министерство промышленности и торговли вводит систему маркировки продукции. Эта мера направлена на повышение прозрачности и контроля качества, а также на защиту потребителей от некачественных товаров.

Минпромторг запускает систему маркировки для борьбы с подделками моторных масел
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По словам Ирины Франк, директора автокомпании, новая система укрепит защиту рынка от опасных подделок, так как многие автосервисы получают жалобы на поломки, вызванные контрафактным маслом.

Минпромторг сотрудничает с бизнесом и специализированными организациями для обеспечения маркировки масел и других автомобильных деталей, включая рулевые системы, подвеску и свечи зажигания. Цель этой системы — отследить движение товаров и гарантировать их подлинность, создав более устойчивый и честный рынок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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