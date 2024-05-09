Летние оттенки помад, которые привлекут внимание мужчин и будут стимулом для знакомства с вами

Летний сезон — время для обновлений не только в гардеробе, но и в косметичке. Визажист Ольга Думцева делится несколькими трендовыми оттенками помад на лето 2024, которые, по ее словам, могут околдовать мужчин.
Один из ключевых трендов этого лета — игра контрастами в оттенках розового. Ольга советует выбирать яркие, холодные оттенки розового или припыленные варианты с холодным оттенком. Фуксия, лавандовые и полупрозрачные помады с сатиновым финишем становятся маст-хэвом для вашего макияжа.
Выбор идеального красного оттенка может быть вызовом. Ольга предупреждает, что неподходящий красный может испортить весь образ. Важно учитывать, как оттенок сочетается с вашим цветотипом, кожей и глазами. Кроме того, в этом летнем сезоне яркие красные помады совсем не запрещены днем.
Если вы не хотите носить яркий цвет, Ольга рекомендует заменить нюдовые помады на легкие полупрозрачные блески для губ. Оптимальный выбор — прозрачные блески без шиммера или с легким оттенком, близким к вашему естественному цвету губ. Яркие блески с глянцевым финишем лучше оставить на вечерние выходы.
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