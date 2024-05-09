Летние оттенки помад, которые привлекут внимание мужчин и будут стимулом для знакомства с вами

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Летние секреты красоты: трендовые оттенки помад

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон — время для обновлений не только в гардеробе, но и в косметичке. Визажист Ольга Думцева делится несколькими трендовыми оттенками помад на лето 2024, которые, по ее словам, могут околдовать мужчин.

Летние секреты красоты: трендовые оттенки помад
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оттенки розового

Один из ключевых трендов этого лета — игра контрастами в оттенках розового. Ольга советует выбирать яркие, холодные оттенки розового или припыленные варианты с холодным оттенком. Фуксия, лавандовые и полупрозрачные помады с сатиновым финишем становятся маст-хэвом для вашего макияжа.

Алый

Выбор идеального красного оттенка может быть вызовом. Ольга предупреждает, что неподходящий красный может испортить весь образ. Важно учитывать, как оттенок сочетается с вашим цветотипом, кожей и глазами. Кроме того, в этом летнем сезоне яркие красные помады совсем не запрещены днем.

Блески

Если вы не хотите носить яркий цвет, Ольга рекомендует заменить нюдовые помады на легкие полупрозрачные блески для губ. Оптимальный выбор — прозрачные блески без шиммера или с легким оттенком, близким к вашему естественному цвету губ. Яркие блески с глянцевым финишем лучше оставить на вечерние выходы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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