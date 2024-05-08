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Стрижки для скрытия несовершенств волос

Парикмахерские стрижки, подходящие для волос с повреждениями

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Боб в текстуре: этот вариант стрижки характеризуется текстурированным стилем. Согласно стилисту Марине Павловой, боб имеет множество преимуществ. Он не только популярен и всегда в тренде, но также помогает скрыть проблемы с волосами во время их восстановления. Еще одним плюсом является возможность визуально сбросить несколько лет, особенно если предпочтение отдается светлому оттенку волос.

Парикмахерские стрижки, подходящие для волос с повреждениями
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Шегги: эта стрижка напоминает укороченный каскад с объемной челкой в стиле шегги. По мнению стилиста, для пересушенных волос шегги подходит идеально, так как акцентируется внимание на растрепанных концах, и она красиво отрастает. Для тех, кто не хочет радикально укорачивать длину волос, эта стрижка станет отличным выбором.

Французский боб: еще одна вариация трендовой стрижки 2024 года, идеально скрывающая несовершенства волос. Длина этой стрижки чуть ниже скул, что прекрасно подчеркивает шею и создает дополнительный объем из волос. Интересно, что для этой стрижки не требуется особой укладки, что делает ее еще более привлекательной.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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