Исследование "Ренессанс Страхование" выявило повышение расходов работающих россиян на сигареты, алкоголь и фастфуд в 2024 году

"Ренессанс Страхование": расходы россиян на вредные привычки выросли в 2024 году

2:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2024 году наблюдается увеличение расходов половины работающих россиян на продукты, негативно влияющие на здоровье, такие как сигареты, алкоголь и фастфуд. Исследование, проведенное группой "Ренессанс Страхование" и центром "Зарплаты.ру", показывает, что для более чем трети опрошенных такие траты составляют от 5 до 15 тыс. рублей ежемесячно. Подавляющее большинство респондентов осознают вред своих привычек для здоровья, однако не готовы к радикальным изменениям в своем образе жизни, ссылаясь на стресс как на основную причину удержания вредных привычек.

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Почти у всех россиян (90%) имеются вредные привычки, причем наиболее распространенной является низкая физическая активность: 46% не занимаются утренней зарядкой или фитнесом, а 40% ведут преимущественно сидячий образ жизни из-за офисной работы. Многие (43%) употребляют слишком много сладкого, и каждый четвертый регулярно питается фастфудом. Также значительная часть респондентов злоупотребляет алкоголем (16%) и табаком (23%).

Из года в год затраты на вредные привычки только увеличиваются для большинства опрошенных, при этом только 14% сократили их в 2024 году. На вредные продукты большинство тратит до 5 тыс. руб. в месяц, однако у значительной доли расходы варьируются между 5 и 15 тыс. руб.

Хотя 80% участников опроса признают негативное влияние своих привычек на здоровье, лишь небольшая часть (31%) пытается изменить свой образ жизни. Отсутствие физической активности остается одной из основных проблем для перехода к здоровому образу жизни, в связи с чем возрастает интерес к программам well-being, включая оплату фитнеса и организацию тренировок.

Необходимость снять стресс и психологическая зависимость выступают основными причинами, по которым многие продолжают придерживаться вредных привычек. В то же время, подавляющее большинство (92%) положительно относятся к ЗОЖ и считают возможным его соблюдение, несмотря на наличие вредных привычек. Однако активно занимаются полезными практиками лишь 29%, в то время как большинство (63%) не прикладывает значительных усилий для этого.