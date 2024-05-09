Небольшая тренировка на беговой дорожке, которая, ко всему прочему, поможет укрепить ягодичные мышцы

Любой вид ходьбы помогает улучшить многие аспекты вашего психического и физического здоровья, улучшая настроение, качество сна и здоровье сердца. Но добавление наклона к вашим ежедневным шагам действительно способствует наращиванию попы, превращая прогулку в силовую тренировку с кардио нагрузкой.
Фото: wikimedia.org by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden is licensed under Creative Commons CC0 License
Включите ваше любимое телешоу или музыку, увеличьте наклон и приступайте к работе с помощью этой 40-минутной тренировки на беговой дорожке. По мере того как ваша ходьба с наклоном становится тяжелее, сделайте несколько глубоких вдохов, делая два шага вперед и два выдоха. Вы также можете увеличивать темп шага по мере увеличения скорости, приноравливаясь к шагам.
Часть 1: 10-минутная разминка.
Начните ходить с уклоном 3,0 и скоростью 5 км в час в течение 3 минут.
Увеличьте наклон до 5,0 на 3 минуты.
Увеличьте наклон беговой дорожки до 8,0 на 3 минуты.
Восстанавливайтесь при наклоне 5,0 и скорости 4 км в час в течение 1 минуты.
Часть 2: 15-минутные интервалы между скоростями.
Установите наклон равным 10,0 на весь 15-минутный интервал.
Начните ходить со скоростью 4 км в час за одну минуту.
Увеличьте скорость до 4,5 км в час в течение 2 минут, затем в течение 1 минуты восстанавливайте скорость до 4 км в час.
Увеличьте скорость до 5 км в час в течение 2 минут, затем в течение 1 минуты восстанавливайте скорость до 4 км в час.
Увеличьте скорость до 5,5 км в час в течение следующих 2 минут, затем 1 минуту со скоростью 4 км в час.
Снова увеличьте скорость до 5,5 км в час в течение 2 минут, затем восстанавливайтесь в течение 1 минуты на скорости 4 км в час.
В последнем интервале увеличьте скорость до 5,8 км/ч в течение 2 минут, завершите 1 минуту на скорости 4 км/ч.
Часть 3: 10 минут увеличения наклона.
Ходите с уклоном 0, со скоростью 5 км в час в течение 1 минуты.
Увеличьте наклон до 8,0, скорость 5,6 в течение 5 минут.
Затем в течение 3 минут увеличивайте наклон до 12,0 со скоростью 5 км в час.
Восстанавливайтесь в течение 1 минуты при наклоне 0, скорости 4,8 км в час.
Часть 4: 5-минутное восстановление.
Чтобы восстановить силы, пройдитесь под уклоном 5,0 со скоростью 4,8 км в час в течение 5 минут. Если частота сердечных сокращений все еще высока или дыхание учащено, чем обычно, увеличьте время восстановления.