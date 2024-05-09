Король Карл III унизил принца Гарри: передал его титул Уильяму и отказался от встречи

Король Великобритании Карл III нанес два удара принцу Гарри, отказавшись от встречи с ним и передав его бывшую роль принцу Уильяму. Букингемский дворец сообщил, что Карл III и принц Уильям посетят совместное мероприятие на следующей неделе, где Уильям будет официально назначен главнокомандующим армейской авиации. Ранее эта роль была предназначена Гарри, который служил в Афганистане до 2014 года, готовясь к этой должности.
Отказ Карла III встретиться с Гарри, когда тот прибыл в Лондон на Игры непокоренных, подчеркивает напряженные отношения между родственниками. Инсайдеры отмечают, что, несмотря на близкое расположение, монарх намеренно проигнорировал младшего сына, указав на свое пренебрежение к нему.
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