Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность

Сегодня наш собеседник — Асиф Бакышевич Джангиров, заслуженный учитель Азербайджана. Он много лет проработал в сфере просвещения как советского, так и независимого Азербайджана, был близок со многими выдающимися педагогами-новаторами современности: Шалвой Амонашвили, Виктором Шаталовым и другими. Его перу принадлежит фундаментальный труд "Наше образование: из прошлого в будущее. Оптимистический взгляд". Журналист Рустем Сафронов беседовал с ним не только как с педагогом, но и как с видным общественным деятелем современного Азербайджана.

— Асиф-муаллим скажите, пожалуйста, какие перемены произошли в системе подготовки учителей, в преподавании в Азербайджане после провозглашения независимости? Чем сегодняшняя система преподавания отличается о той, которая была в советские время?

— Вы ко мне обратились со словом "муаллим", это означает "учитель". Так обращаются не только к учителям, так могут обратиться к человеку любой профессии, который выделяется своим талантом, своими оригинальными способностями. Я — учитель по своей профессии, заслуженный учитель, во всяком случае.

Что касается системы образования, конечно, если сопоставить сегодняшнюю систему образования с советской — изменений очень много. Мы смогли перестроить свою систему образования, полностью искоренив идеологические основы того образования. Больше внимания стало уделяться национальному аспекту.

Мы сегодня изучаем субтропики, тропики, флору и фауну именно Азербайджана, а не особенности природы Америки или России. Национальный аспект в образовании начал превалировать. Но через призму международного развития.

Сегодня талантливая молодёжь другая. Не та, которая была лет 20-30 тому назад. Тяга к профессиональному развитию, к образованию. Сегодняшняя молодёжь понимает, что она должна обладать комплексом социально эмоциональных компетенций.

Это способность грамотно коммуницировать, критически мыслить, уметь проявлять своё мнение, обладать эмпатией и многими другими качествами, которые сегодня необходимы человеку. Необходимы для того, чтобы сориентироваться в жизни, может быть, для того, чтобы приобрести вторую или третью профессию.

Исследования показывают, что сегодняшней молодёжи придётся постоянно менять свою профессию. Как минимум, три-семь раз.

— Карл Маркс считал, что виды активности надо менять каждые семь лет, чтобы не застаиваться и творчески развиваться. Современная система образования предполагает разрыв с прежней, более закостенелой. Но русскоязычных слушателей больше волнует вопрос, что почти во всех бывших республиках Советского Союза падает значение русского языка, в том числе в Азербайджане.

— Высокопоставленные чиновники России, говоря об Азербайджане, акцентируют внимание на том, что в трёхстах школах образование ведётся на русском языке. В классах с обучением на азербайджанском языке русский ведётся как иностранный язык. Таких школ немало.

Если смотреть на это сквозь призму современности, то тяга к английскому языку выше, чем к русскому. Это, в принципе, понятно. Но прогуляйтесь по Баку и услышите, как много и как часто звучит русская речь среди молодёжи. И не только молодёжи.

Проблема в Советском Союзе была в том, что национальный язык, как таковой, был потерян. Национальную самоидентичность азербайджанцы приобрели, если говорить объективно, только после развала СССР.

Я очень рад, что сегодня наша молодёжь свободно говорит на азербайджанском. Определённая часть молодёжи свободно говорит на английском. Но немало людей, которые видят перспективу своего развития в русском языке. Они поступают в российские вузы, престижные российские университеты. Возвращаясь в Азербайджан, они с пользой используют полученные там знания и обретённые компетенции.

— Вы — выходец их Карабаха. Хотя большую часть жизни Вы проработали в Сумгаите, Баку, что Вы чувствуете по поводу своей малой Родины? У вас там было смешанное население, многонациональное. А потом произошёл раздел. Каким Вы видите будущее Карабаха?

— В 1965 году наша семья переехала в Сумгаит и в Баку, но я никогда не порывал связи с Карабахом, потому что большая часть моих родственников, самых близких моих родственников, проживала в Нагорно-Карабахской автономной области и в прилегающих районах.

Трагедия началась со слов академика Абеля Аганбегяна, который в Париже в интервью сказал, что Нагорному Карабаху надо придать статус самостоятельности, независимости от Азербайджана. И вот с этого начались события, когда люди, подогретые этими идеями, начали изгонять азербайджанцев. Потом произошла трагедия в Сумгаите.

Я обучался в классах с русским языком в городе Ханкенди, который тогда назывался Степанакертом. У нас в классе я был единственным азербайджанцем. И была русская девочка Алла. Все остальные были армяне. Но мы жили как одна семья. Мы были очень дружны. Между нами не было никакой вражды. Вообще никогда проблема понятия национальности на моей памяти не стояла.

После 1965 года я, работая в должности начальника Главного Управления школ Министерства просвещения Азербайджана, несколько раз бывал в Карабахе. Как с инспекционными поездками, так и с целью знакомства с тенденциями развития образования в Нагорном Карабахе.

Я владею армянским языком: и читаю на нём, и пишу. Также надо сказать, что в школах с преподаванием на русском языке преподавали и азербайджанский язык. Это была закономерность. Была республика Азербайджан, и Нагорный Карабах ничем не отличался от других регионов. Но азербайджанский ликвидировали, и мы стали изучать армянский язык. Поэтому я овладел армянским языком достаточно грамотно.

И на встрече с одноклассниками я услышал: ты должен нас понять, больше с вами мы жить не сможем. Я одноклассникам тогда сказал: вы совершаете роковую ошибку. Никогда Нагорный Карабах не станет Арменией. А я не напишу в своём паспорте, что родился в Армении. Реальность такова, что это азербайджанская земля. Она входит в состав Азербайджана, и вы должны с этим смириться. Сказал, что противостояние приведёт к гибели большого числа людей. Как армян, так и азербайджанцев.

Тридцать с лишним лет я постоянно помнил это своё выступление. У нас не было надежды, что семь оккупированных районов возвратятся в Азербайджан. Думал, что мои одноклассники не раз вспоминают этот разговор. Считают себя победителями, что, вот, ты думал, что так не будет, а сегодня Карабах — независимое государство.

44-хдневная война полностью изменила ситуацию в этом регионе. Мои чувства и чувства моих знакомых диаметрально поменялись. Думаю, какое горе им принесла эта идея, что Нагорный Карабах должен обязательно отделиться.

Чего добились те, кто ратовал за так называемую независимость? Они стали жить лучше? Они стали жить богаче? Они стали жить по-настоящему свободнее?

— Может быть, это обретение той самой национальной идентичности, о которой Вы говорили? Может быть, осознание и приводит к такого рода конфликтам?

— Я очень не люблю термин "национализм". Любовь к своей нации и своему происхождению и национализм — это диаметрально противоположные понятия. Плохо, когда национализм, когда люди замыкаются только на своей национальной идентичности.

Умение любить свою нацию и уважительно относиться к другим национальностям — это то, что делает человека человеком.

— Сейчас наметился какой-то прогресс — разблокируются транспортные пути, устанавливается сотрудничество, может быть, не будет той враждебности, как прежде?

— Так нет никакой враждебности. Наш президент Ильхам Алиев неоднократно подчёркивал, что жители Нагорно-Карабахской области — жители Азербайджана.

Те армяне, которые жили на территории оккупированной 30 лет, если они готовы стать гражданами Азербайджана, признать конституцию, жить по законам и не вредить Азербайджану, могут жить в этом регионе, никто не будет против.

Это должно быть искренне. Жили же испокон веков на этой земле вместе. И я жил среди армян.

— Вы скучаете по своим прежним друзьям?

— Да, я их вспоминаю. Это 17 лет жизни. Для меня родным языком был армянский. Мы только на уроках с учителем говорили на русском языке. А между собой, даже на уроке, мы общались по-армянски.

Дома с мамой я разговаривал на азербайджанском. Отец, приходя домой, разговаривал с нами на русском для языковой практики.

Этот раскол — трагедия. Даже не трагедия одного класса, а общемировая. Эта бессмысленная кровопролитная война за так называемую независимость лишила людей ощущения дружбы, которая возникла сызмальства.

Сегодня я неоднократно говорю в различных руководящих инстанциях, что я готов поехать в Ханкенди (Степнакерт), даже не взирая на то, что там миротворцы, незаконное правление (нынешней администрации НКР). Я люблю этот город, в котором родился и люблю его больше всего. Всё я впитал в себя на этой земле.

Люблю своих школьных друзей, но нас сделали врагами. К сожалению, я с ними не встречался во время своих дальних поездок, но уверен, что, если бы мы встретились, то встретились как нормальные люди. Но реалии таковы, что мы полностью отлучены друг от друга.

— Поскольку семь районов вернулись в состав Азербайджана, вероятно, намечаются какие-то перспективы разрешения конфликта? Миротворцы там, надеюсь, надолго. Кровопролития больше не будет. Есть перспективы договориться — тридцати лет достаточно, чтобы жить в условиях вражды. Я так понимаю, Турция помогла Азербайджану подготовить армию, кадры. Такое сближение в Турцией означает ли, что Азербайджан сильно отдалился от России?

— Миротворцы пришли на пять лет. Их миссия — разблокировать все коммуникации, создать нормальные возможности интеграции армянского населения в жизнь Азербайджана. А для азербайджанского населения — возможность возвратиться на родную землю. И всем жить мирно, вместе.

Сегодня, как подчёркивает наш президент, реалии таковы, что Нагорно-Карабахской республики не существует и не должно существовать. Это правильное решение. Я его полностью поддерживаю. Это один из регионов Азербайджана.

Такой же регион, как иные, где проживают калаши, лезгины. За эти 30 лет произошёл резкий спад населения — многие выехали. Там, по известной нам информации, проживает около 25 тысяч человек.

Освобождены не только семь районов. Освобождена колыбель нашей культуры — город Шуша. Дедушка поменял нашу фамилию Джангирбековы на Джангировы, чтобы не афишировать принадлежность к бекскому сословию. Пращуры нашего рода Джангирбековых — оттуда.

Оставшаяся часть (армянского населения) должна понять, что те, кто хочет остаться гражданами Азербайджана, для них будут созданы все возможности.

Посмотрим на уровень жизни. Я в 2000-м году был в Ереване по линии Совета Европы. Принимал участие в конференции. Это было небо и земля — Азербайджан и Армения. Ещё в 2000-м году!

— Но ведь понятно, что разные возможности. У Азербайджана мощные ресурсы, нефть. А там — каменистая почва и немного ресурсов. Но дело в том, что вопрос автономий достаточно сложный. Милошевич лишил автономии Косово, это привело к усилению конфликта. Проблема должна решаться путём выстраивания диалога. Выстраивания взаимопонимания. Миротворцы нужны, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и перехода его в военную фазу.

— Да, но Азербайджан — унитарное государство. Если создавать автономии, то Азербайджан должен состоять из многих автономий. Для курдов, для талышей, для лезгин, для аварцев. Зачем? У нас маленькая земля. Все всегда жили и никто не проявлял тяги отделиться.

Пример с Косово и Албанией не очень корректен, на мой взгляд. Сегодня территория Азербайджана разделена на социально-экономические региональные образования. В их число входит и Карабахский регион.

Если говорить о том, кто жил в Нагорном Карабахе, это армяне. Родившиеся там? Нет, в подавляющем большинстве, это выходцы из Ирака, Сирии, Ливии. Бедная часть их населения. Это не их земля и им никогда не принадлежала. Они пришлые. Хотят жить в Армении — пусть переезжают в Армению.

Речь идёт о тех армянах, которые были жителями Нагорно-Карабахской области. Они должны стать гражданами Азербайджана.

— Будет ли теперь Турция "главным братом" Азербайджана?

— Турция была, есть и будет порядочным, добрым и преданным братом для Азербайджана. Мы рады этой близости, которая сложилась в отношении наших двух государств.

Я был одним из тех, кто после обретения независимости поехал в Турцию. Кто принимал делегации из Турции. Будет ли дистанция между Азербайджаном и Россией больше, зависит от подходов. Я не думаю, что она будет больше. Есть реалии — два миллиона азербайджанцев проживает в России. Русские продолжают жить на азербайджанской земле. Они чувствуют себя полноценными гражданами Азербайджана.

Как в первой, так и во второй карабахской войне участвовали не только азербайджанцы, но и русские, и евреи, и украинцы, и татары, и лезгины. Мы — единый народ. Понятие национальной принадлежности не существует. У нас огромное число смешанных браков. На территории, где живут талыши или лезгины, также проживает огромное число тюркских азербайджанцев.

Наше сближение с Турцией не должно абсолютно никого беспокоить. Азербайджанцы являются второй по численности этнической группой среди тюркских народов после анатолийских турок. Мы всю жизнь были близки. Особенно с обретением независимости.

Когда я работал в Главном Управлении образования в Баку ко мне приходили с просьбой помочь в комплектовании кадрами образовательных учреждений Турции. У нас очень близкие языки. Очень близкая культура, и мы радуемся этому, тому, что так легко понимаем друг друга.

Нет никакого страха, что Турция нас будет захватывать, что это будет экспансия Азербайджана, что мы будем жить под протекторатом Турции. Это мудрость наших президентов, мудрость наших народов.

Везде должна быть искренность. Говорят, что политика — грязное дело. В моём представлении, политика — чистое дело, если эту политику ведёт чистый, искренний, правильный человек, который не поступает в угоду своим корыстным интересам.

— Иногда бывает, что интересы разных государств вступают в противоречия, поэтому возникают конфликтные ситуации.

— Национальные интересы должны соблюдаться в мирных условиях. В условиях нормальных отношений, коммуникаций. Проблемы, противоречия вполне разрешимы.

Война во всех своих проявлениях — грязное дело. Любой конфликт надо разрешать мирным путём — именно в этом высочайшая культура.

Мы должны научиться коммуницировать. Основу этого должна закладывать общеобразовательная школа. И азербайджанская, и российская, и американская. Должна быть способность к дискуссии, к эмпатии, к анализу. Способность принять мнение, высказанное другой стороной.

Этому должна научить и вся система образования всех стран.