Договорились быстро: Пхеньян готов отправить первую тысячу рабочих в Донецк

Донецк и Пхеньян договорились, что рабочие из КНДР будут участвовать в восстановлении Донбасса. КНДР получает возможность обойти санкции, переоборудовать заводы и заработать валюту, а ДНР приобретает высокопроизводительную и суперквалифицированную рабочую силу.

Пушилин готов принимать корейских рабочих

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил северокорейского главу с Днём освобождения Кореи 15 августа, сообщает издание spnews.co.kr со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи.

Пушилин выразил уверенность, что между ДНР и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) "будет взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, отвечающее интересам народов двух стран".

В прошлом месяце КНДР официально признала ДНР и Луганскую Народную Республику (ЛНР).

Первые 1000 корейских рабочих уже едут

Издание Daily NK (южнокорейская новостная интернет-газета, освещающая вопросы, связанные с КНДР) сообщила, что Пхеньян поручил компаниям, работающим в России, подготовиться к отправке рабочих в Донбасс.

План состоит в том, чтобы сначала направить примерно 1000 северокорейских рабочих, уже находящихся в России, а затем "дополнительный персонал", если "российское правительство запросит".

Известно, что резолюция 2397 по КНДР, принятая в 2017 году Советом Безопасности ООН, потребовала от государств-членов вернуть северокорейских рабочих на родину к 22 декабря 2019 года. Цель — "перекрыть источник финансирования ядерных и ракетных разработок Северной Кореи".

До этого решения в России работали несколько десятков тысяч рабочих из КНДР, в основном, в лесной промышленности на Дальнем Востоке. Но в связи с этими санкциями России пришлось отказаться от использования корейского персонала.

Южнокорейская пресса утверждает, что до одной тысячи человек рабочих всё же остались на заработках на Дальнем Востоке. Вероятно, они не смогли уехать из-за пандемийных мероприятий по закрытию границ.

Если понадобится, КНДР отправит больше рабочих

Daily NK сообщает также, что министерства КНДР — по строительству, рыболовству, путей сообщения, которые ранее нанимали персонал в Россию, уже подбирают новых рабочих.

"Поскольку военные действия (на Украине) ещё не закончилась, мы планируем отправить их в подходящее время, следя за местной ситуацией", — сказал газете источник в Пхеньяне. "Партия рассматривает этот запрос из России как хорошую возможность получить иностранную валюту, поэтому мы активно к этому готовимся", — сказал он.

Санкции ООН не нарушаются

Западные эксперты выражают мнение, что такое сотрудничество будет нарушением вышеупомянутых санкций ООН. Однако, российские специалисты отмечают, что республики Донбасса членами ООН не являются и её резолюции выполнять не обязаны, поэтому ни они, ни КНДР не попадут под новые санкции.

8 августа посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Москва готова при необходимости подключиться к налаживанию связей между Пхеньяном и Донецком.

"Если им потребуется помощь, и Москва даст нам соответствующее указание, посольство подключится к этой работе. У нас есть опыт и знания, которые нашим друзьям могут пригодиться", — сказал Мацегора.

По его словам, в КНДР очень заинтересованы заменить оборудование на своих заводах, ещё советского происхождения, произведённое в Донбассе.

Выгодно КНДР и ДНР

Если Пхеньян получает возможность обойти санкции, переоборудовать заводы и заработать валюту, то ДНР приобретает высокопроизводительную и квалифицированную рабочую силу.

"Корейский плиточник укладывает больше российского в 2,5 раза. Получается, он один заменяет двух российских плиточников", — охарактеризовал это умение вице-премьер Марат Хуснуллин.

На самом деле, КНДР славится своей высокой скоростью строительства. Только в этом году республика продемонстрировала свои способности, построив один за другим высотные многоквартирные дома в Пхеньяне. А также офтальмологическую больницу общего профиля стоматологическую больницу, детскую больницу, фабрику стоматологических материалов, крупную тепличную ферму, завод по производству сжиженного кислорода.

В прошлом году Ким Чен Ын поставил цель построить 50 000 домовладений в Пхеньяне.

Пхеньян правильно понимает, что такое союзник

КНДР проголосовала против резолюции, осуждающей "вооружённое вторжение России в Украину" на Генассамблее ООН в марте.

Два месяца спустя Россия встала на её сторону в Совете Безопасности ООН.

26 мая США попытались принять санкционную резолюцию, осуждающую неоднократные запуски баллистических ракет КНДР. Россия — постоянный член Совета Безопасности, воспользовалась своим правом вето вместе с Китаем, чтобы отклонить резолюцию.

Следующим шагом Пхеньян признал ДНР и ЛНР. Следующим — РФ и ДНР дали возможность КНДР заработать. Продолжение следует…

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