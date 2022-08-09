Пушилин: северокорейские рабочие прибудут в Донецк в ближайшее время

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что рабочие из КНДР посетят ДНР в ближайшее время. Как отметил политик, представители региона обсуждают поездку с северокорейскими властями.

"Это взаимовыгодно, с учётом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуются строители", — подчеркнул глава республики, передаёт "Соловьёв LIVE".

По мнению Пушилина, граждане КНДР помогут восстановить Донецк. Чиновник напомнил, что до объявления санкций против Пхеньяна северокорейские рабочие трудились на стройках в разных странах, демонстрировали высокий уровень квалификации и дисциплины.

Ранее российский писатель Захар Прилепин заявил, что КНДР не только признала суверенитет ДНР, но и выразила готовность отправить в Донбасс 100 тысяч военных.