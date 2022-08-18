МИД РФ: Москва не будет играть роль Цербера в отношениях КНДР и ДНР

Пхеньян и Донецк самостоятельно определят параметры сотрудничества, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв. По его словам, Москва не намерена играть в этой ситуации роль Цербера.

После того как Северная Корея признала независимость ДНР, между республиками ведутся переговоры о том, чтобы направить специалистов и рабочих из КНДР на территорию Донецка.

Ильичёв подчеркнул, что на привлечение рабочей силы из КНДР действует резолюция Совбеза ООН, но ДНР под неё не подпадает. Кроме того, по словам представителя МИД, Россия не намерена вмешиваться в двухсторонние отношения республик.

"Резолюции Совета Безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт", — пояснил Ильичёв в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что те, кто продолжает подливать масло в огонь конфликта вокруг ДНР и Украины в целом, не заботятся о благополучии республики и страны, поэтому не имеют права вмешиваться в отношения между КНДР и Донецком.