Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань

Мир » Европа » Евросоюз

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в США выходит далеко за рамки обычных. Между ним и Дональдом Трампом уже составлен план по снятию санкций с России и признанию статус-кво по Украине.

Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань

За визитом Пелоси на Тайвань незамеченным прошёл визит Орбана в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в Конференции консервативных политических действий в США, куда он прибыл по приглашению уже объявившего о намерении баллотироваться в 2024 году в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Виктора Орбана сопровождали глава МИД Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.

"Брюссель нам не босс. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят нам, мы так и скажем", — сказал Орбан, выступая на мероприятии. Он также указал, что Евросоюз находится "не в Брюсселе, а в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".

Налицо подача визита как официального, и уже при очевидном будущем президенте США в лице Трампа.

Первая цель — развал глобального мирового порядка либералов

Брошен серьёзный вызов либеральному миропорядку, что впрочем Орбан не скрывает.

Он призвал консерваторов по обе стороны Атлантики объединиться для борьбы с либералами, обвинил Джозефа Байдена в слабых лидерских качествах и в попытке их компенсировать через усиленное давление на Брюссель, который потерял остатки своей субъектности.

Орбан назвал предстоящие выборы в США в конгресс и президентские частью большой борьбы за спасение западной цивилизации.

На такой демарш по развалу либерального порядка не решаются, если чего-то не знают. Орбан знает, что обстановка в Европе отчаянная и Брюссель не сможет с ней справиться зимой. Правительства будут меняться, граждане бастовать в ключевых секторах экономики, общественное недовольство будет расти.

Орбан претендует на роль нового лидера Европы, который спасёт Европу, и, судя по риторике обеих сторон, уже есть план спасения.

"Венгерско-американские политические отношения были на пике, когда Дональд Трамп был президентом Соединённых Штатов. Надеемся, что наши отношения и дальше будут на том же уровне!" — написал Сийярто в соцсети по итогам визита.

"Отлично провёл время с моим другом, — сообщил Трамп в пресс-релизе. — Мы обсудили много интересных тем — мало кто так много знает о том, что происходит в мире сегодня".

Вторая цель — договориться с Россией

В контексте Украины венгерский лидер подчеркнул, что мир нуждается в сильном лидере (Трампе) в США, который смог бы договориться с Россией на взаимовыгодных условиях по Украине.

"На мой взгляд, стратегия глобалистских лидеров ведёт к эскалации и продлению войны, к снижению шансов на мир. Без переговоров России и США мира на Украине никогда не будет. Всё больше и больше людей будут умирать и страдать, а наша экономика окажется на грани краха", — сказал Орбан.

Исходя из этого, под предлогом заботы о собственном населении и борьбы с инфляцией (по зерну и удобрениям санкции же сняли, чтобы не было голода), будут сняты санкции с российских энергоносителей.

Сам Орбан уже эти санкции снял, объявив о намерении заключить дополнительный договор с Россией о закупке 700 миллионов кубометров газа, чтобы "быть в безопасности". Напомним, что ЕС до сих пор обсуждает газовое эмбарго, а нефтяное вводит с нового года.

Кроме того, Украину заставят подписать с РФ мирный договор на её условиях путём сворачивания всякой помощи США, о чём говорил сам Трамп.

Он также придерживается точки зрения, что при нём с Россией бы договорились.

Что будет через несколько лет

Венгрия при формировании новой системы безопасности в Европе будет настаивать на широкой автономии венгров в Закарпатье или, возможно, заберёт его себе. Тогда Украины не будет.

Евросоюз в том виде, который есть, перестанет существовать, и тем быстрее, чем раньше он наложит на Венгрию санкции за отказ от либеральных ценностей.

Часть нового ЕС, возможно, вступит в БРИКС, остальная подумает… и тоже вступит. Что будет с США? Они займутся внутренними проблемами, которых хоть отбавляй и в экономике, и в политике.

Читайте по теме:

А если Китай признает Крым? Зеленский срочно вызывает Си Цзиньпина

На Украине всеобщая паника: "Что с нами будет?

Для помощи сербам России надо завершать СВО в Закарпатье

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Революция! Венгрия восстала против ЛГБТ и либералов
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия евросоюз виктор орбан дональд трамп петер сийярто
Новости
Врач Соломатина предостерегла от употребления пива в жару: "Сгущается кровь"
Гордон*: собираюсь в Ялту, крымчане нас ждут и закупают жёлто-синие флаги
Мужчина без одежды ночью приставал к прохожим в Красноярске
Киевский эксперт о конфликте Зеленского и мэров: "Раскола нет, есть напряжение"
Алёхин: ВС РФ наносят удары по боевикам ВСУ в Донбассе "кувалдой Сталина"
Леонков: покупка иностранных беспилотников принесёт России лишние проблемы
Мясников об открытии в РФ магазинов "для избранных": Людям — как красная тряпка
Полковник ГУР МОУ Попов ликвидирован на южном направлении
Алёхин: русские из ВСУ не сдадутся, но и мотивации у них нет
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посетил ЛНР
Популярное
Мир. Новости мира
Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ

Северная Корея предложила РФ военную помощь.

Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Силовые структуры
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Мир. Новости мира
Попавший в Сеть доклад главкома Залужного подтвердил большие проблемы у ВСУ
Силовые структуры
Sina: истребитель Су-35 ВКС РФ стал непобедимым из-за новых ракет Р-37М
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Новости Украины
На Украине всеобщая паника: "Что с нами будет?"
Силовые структуры
В Минобороны РФ усмотрели причастность США к развитию пандемии COVID-19
Киев забеспокоился: в Белоруссию на учения прибывают иностранные участники
Силовые структуры
Киев забеспокоился: в Белоруссию на учения прибывают иностранные участники
Последние материалы
Врач Соломатина предостерегла от употребления пива в жару: "Сгущается кровь"
Гордон*: собираюсь в Ялту, крымчане нас ждут и закупают жёлто-синие флаги
Готовы замёрзнуть: Молдавия объявила, что не пойдёт на уступки России
Мужчина без одежды ночью приставал к прохожим в Красноярске
Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань
Киевский эксперт о конфликте Зеленского и мэров: "Раскола нет, есть напряжение"
Алёхин: ВС РФ наносят удары по боевикам ВСУ в Донбассе "кувалдой Сталина"
Леонков: покупка иностранных беспилотников принесёт России лишние проблемы
Мясников об открытии в РФ магазинов "для избранных": Людям — как красная тряпка
Полковник ГУР МОУ Попов ликвидирован на южном направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников