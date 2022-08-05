Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана в США выходит далеко за рамки обычных. Между ним и Дональдом Трампом уже составлен план по снятию санкций с России и признанию статус-кво по Украине.

За визитом Пелоси на Тайвань незамеченным прошёл визит Орбана в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в Конференции консервативных политических действий в США, куда он прибыл по приглашению уже объявившего о намерении баллотироваться в 2024 году в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Виктора Орбана сопровождали глава МИД Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.

"Брюссель нам не босс. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят нам, мы так и скажем", — сказал Орбан, выступая на мероприятии. Он также указал, что Евросоюз находится "не в Брюсселе, а в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде".

Налицо подача визита как официального, и уже при очевидном будущем президенте США в лице Трампа.

Первая цель — развал глобального мирового порядка либералов

Брошен серьёзный вызов либеральному миропорядку, что впрочем Орбан не скрывает.

Он призвал консерваторов по обе стороны Атлантики объединиться для борьбы с либералами, обвинил Джозефа Байдена в слабых лидерских качествах и в попытке их компенсировать через усиленное давление на Брюссель, который потерял остатки своей субъектности.

Орбан назвал предстоящие выборы в США в конгресс и президентские частью большой борьбы за спасение западной цивилизации.

На такой демарш по развалу либерального порядка не решаются, если чего-то не знают. Орбан знает, что обстановка в Европе отчаянная и Брюссель не сможет с ней справиться зимой. Правительства будут меняться, граждане бастовать в ключевых секторах экономики, общественное недовольство будет расти.

Орбан претендует на роль нового лидера Европы, который спасёт Европу, и, судя по риторике обеих сторон, уже есть план спасения.

"Венгерско-американские политические отношения были на пике, когда Дональд Трамп был президентом Соединённых Штатов. Надеемся, что наши отношения и дальше будут на том же уровне!" — написал Сийярто в соцсети по итогам визита. "Отлично провёл время с моим другом, — сообщил Трамп в пресс-релизе. — Мы обсудили много интересных тем — мало кто так много знает о том, что происходит в мире сегодня".

Вторая цель — договориться с Россией

В контексте Украины венгерский лидер подчеркнул, что мир нуждается в сильном лидере (Трампе) в США, который смог бы договориться с Россией на взаимовыгодных условиях по Украине.

"На мой взгляд, стратегия глобалистских лидеров ведёт к эскалации и продлению войны, к снижению шансов на мир. Без переговоров России и США мира на Украине никогда не будет. Всё больше и больше людей будут умирать и страдать, а наша экономика окажется на грани краха", — сказал Орбан.

Исходя из этого, под предлогом заботы о собственном населении и борьбы с инфляцией (по зерну и удобрениям санкции же сняли, чтобы не было голода), будут сняты санкции с российских энергоносителей.

Сам Орбан уже эти санкции снял, объявив о намерении заключить дополнительный договор с Россией о закупке 700 миллионов кубометров газа, чтобы "быть в безопасности". Напомним, что ЕС до сих пор обсуждает газовое эмбарго, а нефтяное вводит с нового года.

Кроме того, Украину заставят подписать с РФ мирный договор на её условиях путём сворачивания всякой помощи США, о чём говорил сам Трамп.

Он также придерживается точки зрения, что при нём с Россией бы договорились.

Что будет через несколько лет

Венгрия при формировании новой системы безопасности в Европе будет настаивать на широкой автономии венгров в Закарпатье или, возможно, заберёт его себе. Тогда Украины не будет.

Евросоюз в том виде, который есть, перестанет существовать, и тем быстрее, чем раньше он наложит на Венгрию санкции за отказ от либеральных ценностей.

Часть нового ЕС, возможно, вступит в БРИКС, остальная подумает… и тоже вступит. Что будет с США? Они займутся внутренними проблемами, которых хоть отбавляй и в экономике, и в политике.

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