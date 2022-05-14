Трамп-младший: на реальную помощь Киеву идёт "семь долларов" — остальное откат

Америка погрязла в экономических проблемах и пока администрация президента США Джо Байдена выделяет десятки миллиардов долларов на помощь Украине, у людей нет денег, чтобы купить детскую смесь, заявил Дональд Трамп — младший.

По его словам, баснословные 40 миллиардов, которые одобрил конгресс в качестве военной и финансовой помощи для Киева, ничего общего с реальной картиной распределения денег не имеет. По словам Трампа-младшего, большая часть уйдёт в карман чиновников.

"Сорок миллиардов долларов! Украина под денежным дождём… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат", — заявил Трамп.

Свой пост политик проиллюстрировал карикатурой, которая стала уже вирусной в Сети, где президент Украины якобы танцует стриптиз пред Байденом.