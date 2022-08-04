На Украине всеобщая паника: "Что с нами будет?"

На Украине паника среди "бандеровцев", "кастрюлеголовых" и "нормальных украинцев". Что с нами будет, спрашивают они. Это, очевидно, уже агония режима.

"Что с нами будет, когда придёт Россия?"

О панике пишет ТГ-канал Open Ukraine, который ведёт блогер, проживающий на центральной Украине.

Он относит себя к "нормальным украинцам", то есть выступающим за союз с РФ и не принимающим бандеровщину. Автор указывает, что таких нормальных на Украине — 75%, а "бандеровцев" — всего 5%, остальные — "кастрюлеголовые".

Однако он замечает, что всё больше становится "кастрюль", и объясняет это тем, что "все боятся выжженного поля и социальной катастрофы" и видят в бандеровцах защитников своего быта.

"Кто будет это всё отстраивать, где мы будем зарабатывать деньги (чтобы хоть немного купить поесть), и сотни прочих вопросов, на которые даже у нас, админов, нет ответов. Так как эти ответы мы не можем найти в официальных источниках или СМИ РФ", — пишет автор.

По его словам, если бы люди знали, "как дальше с ними будет, то помощь бандеровцам бы ослабла, как это сейчас происходит на юго-востоке". Но им нет помощи от слова "совсем".

Узнать просто, было бы желание

Чтобы узнать, достаточно автору в ТГ-платформе, где он пишет посты, подписаться на соответствующие каналы, например "Южный плацдарм", на ТГ-канал Олега Царёва.

Известно, что по Мариуполю свёрстан план на три года по восстановлению, о чём вице-премьер Марат Хуснуллин доложил в ходе встречи с Владимиром Путиным. Есть план и по восстановлению сельских населённых пунктов в ДНР и ЛНР, и жители уже видят результаты.

Олег Царёв опубликовал беседу с журналистами Марата Хуснуллина, в которой он рассказал, что бюджетная заявка для Херсонщины на август сформирована в размере 6 млрд рублей (это вдвое больше июльской). И этими средствами будут полностью профинансированы зарплаты бюджетникам, пенсии и все социальные выплаты.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что бюджет по социальным вопросам неограничен в пополнении. Также вице-премьер гарантировал восстановление Антоновского моста через Днепр и другой инфраструктуры.

"А нас-то за что?"

Далее автор канала Open Ukraine негодует, что "ЦИПсОшников хватает в интернете, которые "нормальным украинцам" пишут от имени русских "все хохлы — пид@расы, их надо расстрелять".

Люди напуганы, и "чем ближе к нам будет линия фронта, тем всем будет становиться страшней", полагает автор канала, и, наконец, следует классическое для "нормальных украинцев": "А мы-то в чём виноваты, если вся власть в Киеве?"

Бандеровцы паникуют: на фронте ад

Отметим, что паника неслучайно пришла именно сейчас. Всё время "выигрывать информационную войну" на пустом месте чревато прозрением — и не только среди "нормальных украинцев", но и бандеровцев.

За несколько последних дней в украинских пабликах обсуждают два Первый от боевика Сергея Гнездилова о "шести днях ада" в Песках (пригород Донецка).

Он сообщает, что россияне артиллерией разбивают "очень прочные, бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны".

"Артиллерийской поддержки бойцы не видят уже неделю. Прямо сейчас мы теряем Пески, все человеческие и материальные наши возможности почти исчерпаны", — пишет Гнездилов.

Второй пост — с подтверждением ситуации от бандеровца Романа Доника, который сигнализирует, что "каждый населённый пункт, который мы оставили, мы защищали с такими же усилиями" (как описывает Гнездилов).

"Лента как сплошной некролог. Половина контактов в телефоне никогда не ответит. А вы только проснулись через пост (Гнездилова)?" — спрашивает он.

Панику поддержал сам Владимир Зеленский.

"Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад", — сказал он.

Панику на Украине не остановить

Киев отложил наступление на Херсон, похоже, что навсегда, уже и "Хаймерсы" не "святые", и экономика на грани коллапса.

Паникуют и в регионах.

"В ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову и районам области", — заявил глава украинской Харьковской области Олег Синегубов, ссылаясь на сведения, распространяемые "оккупантами".

Он подбирает такие формулировки, что вполне уместное предупреждение оборачивается какой-то полушпионской страшилкой, пишет ТГ-канал "Харьков наш".

Нагнетает мэр Кривого Рога Александр Вилкул, который объявил в интервью "Стране", что скоро ожидается движение россиян в Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях. Отметив, что линия фронта в 50 километрах от города, он призвал население эвакуироваться.

В Ровенской области разработали план эвакуации людей в случае нападения Белоруссии, сообщает ТСН.

Есть те, кто просто ждёт Россию

Киев также издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. Однако население это делать не спешит. Об этом заявил глава украинской Донецкой администрации Павел Кириленко.

"Большинство людей не желает уезжать. Если говорить, что эвакуация идёт медленно, то это осталась та категория людей, которая до последнего не хочет уезжать", — сказал он.

Вероятно, это та часть людей, которая просто ждёт прихода России — без всякой паники. По данным Украины, это 250 тысяч человек.

Есть мнение, что паника искусственно генерируется Киевом, чтобы:

не были признаны референдумы на освобождённых территориях о присоединении к РФ (но они и так не будут признаны на Западе и признаны в РФ);

усилить мобилизацию, что тоже проблематично, так как идти на "мясо" никто не хочет.

Паника — от бессилия, это агония режима в Киеве. Для ВС РФ это выгодная тенденция.

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