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Автор Любовь Степушова

Для помощи сербам России надо завершать СВО в Закарпатье

Мир » Европа » Балканы

Чтобы Россия помогла сербам не допустить повторения 1999 года, их властям надо отказаться от вступления в ЕС, а ВС РФ завершить СВО в Закарпатье.

Для помощи сербам России надо завершать СВО в Закарпатье

Албанцы решили сделать сербов гражданами непризнанного Косова

Албанцы хотят уничтожить или изгнать сербов из края Косово и Метохия (КиМ), который незаконно оккупируют. Приштина в конце июля предприняла попытку подчинить сербов, которые добиваются создания "Сообщества сербских муниципалитетов".

С 1 августа непризнанная Сербией страна распорядилась у косовских сербов поменять личные документы и регистрационные номера автотранспорта сербского образца на косовские под угрозой изъятия транспортных средств.

Косовский спецназ перекрыл переходы Яринье и Брняк на административной линии разграничения, сербы заблокировали дороги в отдельных муниципалитетах. В Косовску Митровицу были стянуты силы международного миротворческого контингента КФОР, который пообещал вмешаться в случае эскалации конфликта.

Сербия пообещала защитить косовских сербов, стянув войска к границе. Президент Александр Вучич призвал к мирному решению конфликта.

После прямого вмешательства США Приштина сняла блокаду с пограничных переходов Яринье и Брняк и отложила применение дискриминационных мер в отношении сербов края сроком на один месяц.

Россия обещает помощь в конфликте, что пока проблематично

"В случае обострения ситуации вокруг Сербии Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт", — сказал сенатор Владимир Джабаров.

Вероятно, имеется в виду помощь, аналогичная той, которую Запад оказывает Украине, то есть оружием.

Но поставки оружия в Сербию каждый раз находятся под угрозой срыва, так как у Сербии с РФ нет общей границы, а другие — это границы стран ЕС. Разрешение на транспортировку российского оружия через них в Сербию оставлено на усмотрение каждого из государств-членов.

В 2019 году Румыния отказалась пропустить по Дунаю российское оружие. Оно было доставлено через третьи страны. Купленные "Панцири" в 2020 году были доставлены в Сербию самолётом через воздушное пространство Болгарии.

В случае обострения в КиМ сербам не приходится рассчитывать на снисхождение Софии.

Но в сентябре 2019 года правительство Венгрии подтвердило, что, несмотря на санкции ЕС, страна разрешает перевозку бронетехники из России в Сербию, поскольку она осуществлялась гражданскими самолётами, для которых не требуется никакого разрешения, сообщали венгерские СМИ.

Два условия для помощи Сербии

Именно поэтому, если РФ действительно хочет помочь сербам, в спецоперации на Украине России нужно выходить в Закарпатье, "там через Венгрию можно и с Сербией более тесную связь наладить".

Об этом пишет белорусский политолог Алексей Дзермант, комментируя упрёки Александра Лукашенко в том, что Сербия "не выстраивает с нами союз", а "сидит на трёх стульях".

"Было бы реальное желание, варианты (союза) можно придумать. Лукашенко их предлагал ещё Милошевичу", — указал эксперт.

И это, конечно, второе условие оказания помощи сербам.

Пока же Вучич присоединился к эмбарго ЕС на нефть, хотя препятствием для вступления туда является не отказ от санкций, а признание Косова. Сербам надо решаться жить отдельно от ЕС и никогда не признавать Косова. Тогда можно рассчитывать и на другую военную помощь РФ — удары ракетами, которые не знают границ.

Отметим, что против санкций в отношении России выступили около 85% граждан Сербии, а процент желающих вступить в ЕС неуклонно снижается (сейчас 51%).

Конфликт в Косове и Метохии разгорается

Между тем конфликт между сербами а албанцами в КиМ только разгорается. Несмотря на то, что постановление об автомобильных номерах и сербских документах было заморожено на месяц, албанцы 1 августа начали провоцировать сербское население края, пишет ТГ-канал "Новости из Сербии".

Они начали выдавать документы временной регистрации на ряде КПП, ходят по сербским поселениям с флагами террористической "Армии освобождения Косова", а на КПП Яринье и Брняк "людей намеренно держат на переходе по пять-шесть часов".

Сформировать Сообщество сербских муниципалитетов (широкую автономию на бюджете Сербии) косовские албанцы обещали ещё девять лет назад во время подписания Брюссельских соглашений. Однако до сих пор для реализации инициативы не было сделано ровным счётом ничего. Более того, приштинские власти теперь всё громче и смелее говорят о том, что делать ничего и не собираются.

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Новая война? Сербия стягивает войска к границе Косова. Подробности
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сербия косово александр вучич алексей дзермант владимир джабаров александр лукашенко
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